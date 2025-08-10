ตร.ไซเบอร์รวบพ่อค้าบุหรี่ไฟฟ้า ขนของกลาง 2.5 แสน เล็งขายวัยรุ่น จ.สระบุรี

ตำรวจไซเบอร์บุกจับพ่อค้าบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ขนของกลางมูลค่า 2.5 แสน เตรียมขายวัยรุ่นสระบุรี รับฟันรายได้เกือบแสนต่อเดือน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พร้อมด้วย พ.ต.อ.มนต์ชัย บุญเลิศ ผกก.2 บก.สอท.2 ร่วมแถลงข่าวสกัดจับพ่อค้าบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ขับรถขนของกลางมูลค่ากว่า 2.5 แสน เตรียมขายต่อวัยรุ่นสระบุรี เผยรายได้ดีฟันนับแสนต่อเดือน
พล.ต.ท.ไตรรงค์กล่าวว่า ช่วงหลังการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าซาลงไประยะหนึ่งแต่ยังมีผู้นิยมสูบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น เป็นนักสูบหน้าใหม่ ทำให้มีคนมุ่งหวังผลประโยชน์ไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพ และลักลอบขายผ่านทางออนไลน์อยู่
พ.ต.อ.มนต์ชัยกล่าวว่า เคสนี้ตำรวจไซเบอร์ได้รับรายงานจากสายลับว่า มีขบวนการลักลอบขนบุหรี่ไฟฟ้าจากพื้นที่เขตบางนาไปขายยังจังหวัดสระบุรี และจากการสะกดรอยพร้อมสกัดจับรถต้องสงสัยยี่ห้อฮุนได ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พบนายภานุพงศ์ อายุ 30 ปี เดินลงมาจากรถ และจากการตรวจค้นพบมีของกลางอยู่ในกระเป๋าเดินทาง 4 ใบ ประกอบด้วย น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า FREEBASE สีม่วง จำนวน 800 ชิ้น, หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบเปลี่ยน SWITCH กล่องสีเขียว จำนวน 210 ชิ้น และกล่องสีแดง จำนวน 30 ชิ้น และ บุหรี่ไฟฟ้าชิ้น 9,000 คำ BAR9K จำนวน 60 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ทำมาแล้ว 2 ครั้ง รายได้ต่อเดือนเกือบ 1 แสนบาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่มิได้ผ่านพิธีการศุลกากร