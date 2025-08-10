อดีตพนง.บัญชี ปลอมสลิป ฮุบทรัพย์นายจ้างกว่า 13 ล้านบาท ก่อนชิงลาออก ตร.ตามรวบได้แล้ว

รวบสาวบัญชีแสบ! ปลอมสลิป-ทำธุกรรมการเงิน ฮุบทรัพย์นายจ้างไปกว่า 13 ล้าน ชิงลาออกหลบหนี ก่อนจนมุม
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.ภาณุมาศ แสงส่ง รอง ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.พัฒษพงศ์ เสณีแสนเสนา สว.กก.3 บก.ป. เข้าจับกุม น.ส.กฤตพร หรือ ณฐพัณณ์ อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ลงวันที่ 30 ก.ค.2568 ข้อหาปลอมเอกสารสิทธิ และใช้เอกสารสิทธิปลอม ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ และลักทรัพย์นายจ้าง ได้บริเวณริมถนนพรประภานิมิต เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ ทราบว่า น.ส.ณฐพัณณ์เคยเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในเมืองพัทยา โดยทราบว่าเมื่อปี 2566 ผู้ต้องหาก่อเหตุปลอมสลิปและใช้เอกสารสิทธิปลอมเกี่ยวกับบัญชี มีทั้งของบริษัทและบริษัทคู่ค้าที่ทำธุรกรรมเข้ามา โดยพบทำการปลอมสลิปโอนเงินถึง 43 ครั้ง สร้างความเสียหายกว่า 13,683,808 บาท ก่อนจะถูกจับผู้ต้องหาได้ชิงลาออกและหลบหนีไป บริษัทผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเร่งทำการสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้ยังหลบอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา ก่อนจะตามจับกุทได้ดังกล่าว สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ นำตัวส่ง สภ.หนองปรือ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป