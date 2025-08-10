อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ผู้การกองปราบ ประชุมสรุปปมหมอบีพรุ่งนี้ ถ้าพบผิด ดำเนินคดีทันทีไม่ต้องรอวัดแจ้งความ

ผู้การกองปราบ เรียกคณะทำงานเรื่องหมอบี ประชุมวางกรอบทำงานเชิงรุก เผยไม่ต้องรอวัดมาแจ้งความ ถ้าพบความผิดดำเนินคดีทันที

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล (หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ) และวัดพระบาทน้ำพุ จ.สระบุรี ว่า ขณะนี้ตำรวจกองปราบกำลังสืบสวนหารายละเอียดอยู่ ยังไม่ได้รายงานมาท้้งหมด แต่ทั้งนี้พระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และตัวหมอบี ยังต้องชี้แจงทรัพย์สินและเอกสารต่างๆ ให้ได้ แต่ถ้านำเงินที่ได้รับบริจาคไปซื้อบ้านหรือที่ดินถือว่า มีความผิด ถ้าเป็นเช่นนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีด้วย

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า ส่วนพระต่างๆ ที่มีสัมพันธ์กับสีกากอล์ฟ ขณะนี้ตำรวจบก.ปปป.กำลังสืบสวนสอบสวนขยายผลถึงเส้นเงินต่างๆ อยู่ ดังจะเห็นได้จากการจับกุมนายทิวากร หรือ อดีตพระมหาทิวากร เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท อายุ 59 ปี นายสันติชัย ผ่องใส่ศรี อายุ 38 ปี และนายวิรัติ หรือ อดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร อายุ 60 ปี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา การทำงานของตำรวจ บก.ปปป.และปปท. ยังคงอยู่ระหว่างการขยายผลทุกมิติ ถ้าพบว่าในบรรดาพระที่มีความสัมพันธ์กับสีกากอล์ฟ มีการทุจริตเงินวัดมาเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีทุกราย

ขณะที่ พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผบก.ป. เปิดเผยถึงความคืบหน้าตรวจสอบหมอบี และวัดพระบาทน้ำพุ จ.สระบุรี ว่า วันพรุ่งนี้ (11 สิงหาคม) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนสืบสวน กก.1บก.ป. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีเพื่อวางกรอบแนวทางการทำงานว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหน แต่ทั้งนี้คงจะไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีแล้ว เพราะไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะมา ดังนั้นพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมเพื่อสรุปในเชิงรุกว่าสามารถจะดำเนินคดีได้หรือยัง ยังขาดหลักฐานอะไรอีก ทั้งนี้ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานอีกสักระยะ น่าจะเห็นอะไรมากขึ้น

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ออกหมายเรียกผู้มีจิตศรัทราที่มาทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุ เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเงินที่ทำบุญว่า รู้จุดประสงค์ของการทำบุญหรือไม่ ทำไปในกิจอะไรของวัด ทั้งนี้เพื่อมาดูว่าหลังจากรับบริจาคแล้ว ที่ผ่านมามีความผิดปกติอย่างไรบ้าง นำเงินที่ได้ไปใช้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อวางแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป

ADVERTISMENT