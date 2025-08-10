ผบช.ภ.1 สั่งตำรวจภูธร 9 จว.สังกัดภาค 1 กวาดล้างผับเถื่อน-ยาเสพติด วอนปชช.แจ้งเบาะแส

ผบช.ภ.1 สั่งตำรวจภูธร 9 จว.สังกัดภาค 1 กวาดล้างสถานบริการผิดกฎหมาย-ยาเสพติด วอนปชช.ช่วยแจ้งเบาะแส
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พล.ต.ต.ภัคพงศ์ สายอุบล ผบก.อก.ภ.1 ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรภาค 1 และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1 เปิดเผยว่า พล.ต.ท. สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (ผบช.ภ.1)สั่งการให้ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัด(ผบก.ภ.จว.)ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 ทั้ง 9 จังหวัดประกอบด้วย สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรีสระบุรี สิงห์บุรี และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1(บก.สส.ภ.1) ระดมกวาดล้างและจับกุม เป้าหมาย ที่มีการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 โดยเฉพาะสถานบริการต่างๆ ที่เปิดผิดกฎหมายและเรื่องยาเสพติด หากประชาชนพบความผิดหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่างๆในพื้นที่ตำรวจภาค 1 สามารถแจ้งได้ที่ทำงานของ สภ.นั้นๆ หรือโทรแจ้ง สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง
พล.ต.ต.ภัคพงศ์ ซึ่งในระบบจะมีการบันทึกการแจ้งการกระทำความผิดต่างๆ ไว้ ด้วยเทคโนโลยีที่จะสามารถตอบรับการทำงานเข้าช่วยเหลือเหตุต่างๆ ของประชาชนหรือรับเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งเบาะแสเพื่อดำเนินการ สืบสวนสอบสวนหาข่าวเข้าไปจับกลุ่มอย่างโดยด่วนที่สุดต่อไป