แกะรอยล่าหนุ่มจีน จากพัทยาถึงเชียงใหม่ จับได้คาปั๊มในแม่ริม โกงลงทุนสวนทุเรียน จ่อส่งกลับประเทศ

กองสืบ ตม.3 ไล่ล่าข้ามจังหวัด จากพัทยาถึงแม่ริม รวบหนุ่มจีนต้องหมายจับคดีฉ้อโกงลงทุนสวนทุเรียน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง รอง ผบก.ตม.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผกก.สส.บก.ตม.3 พร้อมชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 นำโดย พ.ต.ท.อิธิธร ประเสริฐศักดิ์ รอง ผกก. พร้อมด้วย ร.ต.อ.มาตรา จิตธนภัทร์, ร.ต.อ.กิตติ์ธนทัต อิทธิพัฒน์ปัญญา และ ร.ต.ต.ปพลพัฒน์ งามวิวัฒน์ภักดี ลงพื้นที่ติดตามจับกุม นายหลง (นามสมมุติ) อายุ 41 ปี สัญชาติจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับจากมณฑลกว่างโจว ประเทศจีน ในคดีฉ้อโกง
พฤติการณ์คือ นายหลงได้หลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนในโครงการสวนทุเรียน ใน จ.จันทบุรี และภาคตะวันออก ก่อนเชิดเงินหลบหนีออกนอกประเทศจีน ทางการจีนได้ออกหมายจับและทำหนังสือร้องขอให้ไทยเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร พร้อมแจ้งข้อมูลมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทย
หลังรับข้อมูล เจ้าหน้าที่ได้ติดตามสะกดรอยจากพื้นที่พัทยา เข้ากรุงเทพฯ ขึ้นเหนือไปยัง จ.เชียงใหม่ จนกระทั่งสามารถบุกเข้าจับกุมผู้ต้องหาได้คาปั๊มน้ำมันใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่ให้มีโอกาสหลบหนี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และควบคุมตัวส่งห้องกักตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อรอส่งตัวกลับประเทศตามขั้นตอนกฎหมาย
พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มุ่งปราบปรามอาชญากรข้ามชาติและคนต่างด้าวที่เข้ามากระทำผิดในไทย เพื่อปกป้องความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศ และรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติ