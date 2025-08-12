คดี ‘หมอบี’ คืบ หลักฐานเข้าข่ายฉ้อโกง ชี้รถหรูเป็นทรัพย์สินวัด แต่ชื่อผู้ครอบครองเป็นญาติหมอบี

คดี ‘หมอบี’ คืบ พบหลักฐานเข้าข่ายฉ้อโกง ด้านรถหรูเป็นทรัพย์สินวัด เตรียมส่งคืน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม (รอง ผบก.ป.) เปิดเผยถึงกรณี นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ว่าขณะนี้การรวบรวมพยานหลักฐานมีความคืบหน้าไปมาก หลักฐานบางส่วนพบว่า นายเสกสันน์เข้าข่ายกระทำความผิดฐานฉ้อโกง แต่ยังต้องพิสูจน์ทราบข้อเทจจริงก่อนว่าเงินที่หายไปเอาไปใช้ในส่วนไหน ซึ่งนายเสกสันน์อ้างว่าเอาไปใช้ในโครงการต่างๆ ของวัด ทั้งโครงการทุนนักเรียนนอก และโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ
ส่วนรถยนต์หรู คำให้การนายเสกสันน์ยอมรับว่าเป็นทรัพย์สินของทางวัดจริง เตรียมส่งมอบคืนให้กับวัด แต่ยังคงต้องตรวจสอบที่มาของทรัพย์สิน เนื่องจากชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ดังกล่าวเป็นชื่อของเครือญาตินายเสกสันน์
ด้านความคืบหน้าการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง มีการสอบปากคำไปแล้วกว่า 20 คน ซึ่งเป็นพยานทั้งฝั่งนายเสกสันน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุ ส่วนหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้ให้การเบื้องต้น พร้อมขอดูหลักฐานต่างๆ พบว่ามีบางธุรกรรมที่หลวงพ่อเป็นผู้ลงรายมือชื่อด้วยตัวเอง แต่บางส่วนยังขาดหายไป จำเป็นต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง
กรณีที่พบว่าที่ดินของวัด จำนวน 2,326 ไร่ มีชื่อบุคคลและนิติบุคคลของวัดเข้ามาถือครองนั้น พนักงานสอบสวน บก.ป. จะประสานให้กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ตรวจสอบเรื่องนี้แทน เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ ซึ่ง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) เปิดเผยว่าทราบเรื่องทั้งหมดแล้ว แต่ยังต้องหารือร่วมกับพนักงานสอบสวนของ บก.ป. แลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องในวันที่ 13 ส.ค.นี้