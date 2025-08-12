บุกรวบ หนุ่มฉี่ม่วง เขียนจม.ขู่เพื่อนบ้านสาว ‘อย่าล้ำเส้น’ ล็อกกุญแจขัง-ผวาแบกถังแก๊สขึ้นดาดฟ้า

เอก สายไหมต้องรอด พร้อมตำรวจ นำกำลังเข้าควบคุมตัว ‘ต้น เคหะออเงิน’ หลังก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อเพื่อนบ้าน พบพฤติกรรมเขียนจดหมายขู่ ‘อย่าล้ำเส้น’ – ล็อกแม่กุญแจ – โยนถังแก๊ส เบื้องต้นตำรวจพบปัสสาวะม่วง ตั้งข้อหาเสพยาเสพติด
ในช่วงบ่ายของวันที่ 12 สิงหาคม นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.คันนายาว นำกำลังเข้าตรวจค้นและควบคุมตัว นายต้น ผู้ก่อความไม่สงบต่อเพื่อนบ้าน ด้วยการนำป้ายเขียนข้อความ “อย่าล้ำเส้น” ไปติดไว้หน้าห้องของเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังใช้แม่กุญแจล็อกหน้าห้องเพื่อนบ้าน พร้อมข่มขู่ โยนถังแก๊ส เผาอาคาร ที่บริเวณการเคหะชุมชนออเงิน ตึก 9 ชั้น 2
เมื่อไปถึงห้องของผู้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามตะโกนเรียก พร้อมเกลี้ยกล่อม โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที จากนั้นนายต้นตะโกนออกมาจากในห้องดังกล่าวว่า “ตำรวจกูก็แทงนะ” เจ้าหน้าที่จึงเกลี้ยกล่อมต่อเนื่องอีกครั้ง กระทั่งนายต้นยอมเปิดประตูออกมาพบ ในสภาพอิดโรย ลักษณะเพิ่งตื่นนอน ไม่สวมใส่เสื้อ สวมเพียงกางเกงขาสั้นเท่านั้น และไม่ตอบคำถามใดใดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมท้าทายว่าตนเองทำผิดอะไร ซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามชี้แจงว่านายต้นก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อเพื่อนบ้าน แต่นายต้นไม่ฟัง และท้าทายให้ดำเนินคดีตามความผิดไป ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะควบคุมตัวนายต้นมาที่ สน.คันนายาว เพื่อสอบปากคำ
ด้าน นางสาวรัตติยา อายุ 28 ปี ผู้เสียหาย เผยว่า ตนรู้สึกดีใจที่เจ้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายต้นออกจากพื้นที่ หลังจากที่ตนต้องทนทุกข์ใจ แต่ก็ยอมรับว่ายังมีความกังวลใจ โดยอยากให้ตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดหลังจากนี้ เนื่องจากเกรงว่านายต้นจะออกมาก่อเหตุซ้ำ โดยที่ผ่านมาตนเป็นผู้ถูกกระทำ ตั้งแต่วันที่ 4, 5, และ 11 สิงหาคม 2568 รวม 3 ครั้ง ในเดือนเดียว ลักษณะเขียนจดหมาย ข่มขู่ “อย่าล้ำเส้น” รวมทั้งใช้แม่กุญแจล็อกประตูจากด้านนอก โดยกักขังแม่ และลูกสาวของตนไว้ในห้อง ทำให้เกิดความหวาดกลัว เพราะภายในห้องพักของตนมีแต่ผู้หญิง
ส่วนตัวเคยเห็นหน้านายต้น และทราบว่าเป็นคนที่อยู่อาศัยห้องพักใกล้เคียงกัน แต่ไม่เคยพูดคุย หรือมีปัญหากันมาก่อน ส่วนสาเหตุที่นายต้นก่อเหตุนั้น ตนก็ไม่ทราบ ส่วนพฤติกรรมของนายต้นจะมีการเสพยาหรือไม่นั้น ตนไม่มีหลักฐาน แต่ช่วงกลางคืนมักจะมีเสียงดัง เอะอะ โวยวายออกมาจากห้องเป็นประจำ จนทำให้ชาวบ้านเกรงกลัว และอยากรู้สาเหตุที่นายต้นมาก่อเหตุทั้งหมดเนื่องจากอะไร ส่วนการที่ตนจะย้ายออกจากห้องพักเพื่อหนีปัญหานั้น มองว่าไม่ใช่เรื่อง
ขณะที่ นางสาวเกด อายุ 43 ปี เพื่อนบ้าน เล่าว่า นายต้นมีพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้ว มีการตะโกนเสียงดังออกมาจากห้อง บางครั้งเดินสวนกับใครถ้านายต้นไม่ชอบหน้า ก็ตะโกนด่าทันที มีการพูดข่มขู่ ท้าทาย ซึ่งมีเพื่อนบ้านอีกหลายห้อง ที่ถูกนายต้นนำจดหมายเขียนข้อความ “อย่าล้ำเส้น” ไปติดไว้
ที่ผ่านมา นายต้นเคยอาศัยอยู่กับแฟน แต่สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ เพราะนายต้นมักมีพฤติกรรมทำร้ายแฟนเป็นประจำ วันดีคืนดีคนอื่นหลับนอนหมดแล้ว นายต้นก็ลงมาเบิ้ลรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้านล่าง ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนร่วมห้องคนอื่น สิ่งที่ตนกังวลที่สุด คือเมื่อวานนี้นายต้นยกถังแก๊สขนาดใหญ่ขึ้นไปบนชั้น 2 ของอาคาร กังวลว่าจะเปิดวาล์ว และจุดไฟ อีกทั้งก่อนหน้านี้ยังเคยเห็นนายต้นมีพฤติกรรมขโมยสายไฟ สายสื่อสาร และจุดไฟเผาเพื่อนำไปขาย
ด้าน พ.ต.ต.โพชชง เสืองาม สารวัตรป้องกันและปราบปราม สน.คันนายาว ระบุว่า เบื้องต้นจากการตรวจค้นภายในห้องพักของผู้ก่อเหตุ ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่ตำรวจต้องควบคุมตัวนายต้นไปสอบปากคำเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ชาวบ้านร้องเรียน รวมทั้งตรวจสารเสพติดในร่างกาย นอกจากนี้ จะต้องประสานกับญาติของนายต้น ที่เบื้องต้นทางญาติยอมรับว่านายต้นเสพยาเสพติด ซึ่งหากพบสารเสพติดในร่างกาย ก็นำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา
โดยหลังจากนี้ส่วนของตำรวจ สน.คันนายาว จะมีการจัดชุดกำลังลาดตระเวน ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย และความมั่นใจของประชาชนในพื้นที่
ด้าน นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ระบุว่า ปัญหาที่พบสำหรับคนที่หลอนยาเสพติด หรือเสพยาเสพติดนั้น เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวแล้ว พร้อมเข้าสู่กระบวนการบำบัด แต่หลังจากบำบัดเสร็จแล้วนั้น ผู้ต้องหามักกลับบ้านมาพร้อมกับยารักษา แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่กินยา แล้ววนกลับไปเสพยาเสพติดอีกเช่นเดิม ปัญหาก็จะตามมาเหมือนเดิม มีอาการหลอน และมีพฤติกรรมที่ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาลนำตัวผู้เสพยาเสพติด ออกไปจากพื้นที่ชุมชนก่อน เพื่อบำบัดรักษาให้หายขาดอย่างจริงจัง ก่อนจะนำตัวกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น