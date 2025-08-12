วัดเครือวัลย์ ส่งจนท.แจ้งความกองปราบ เจ้าอาวาส ถูกปลอมลายเซ็น ถอนเงินเกลี้ยง 65 ล้าน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเงิน วัดเครือวัลย์ วรวิหาร หายไปกว่า 65 ล้านบาท โดยมีการปลอมลายมือชื่อเจ้าอาวาส เพื่อเบิกถอนเงินออกจากบัญชีวัด ล่าสุด เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร และตัวแทนธนาคาร ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ อ.จตุรงค์ จงอาษา นักวิชาการพุทธศาสนา โพสต์ข้อความ เมื่อคืนวันที่ 11 สิงหาคม 2568 โดยอ้างข้อมูลจาก ปปง.ว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 วัดเครือวัลย์วรวิหารได้รับแคชเชียร์เช็คจากกองทัพเรือ จำนวน 1,525,305.28 บาท เพื่อทำบุญเข้าบัญชีวัด โดยมอบหมายให้ ไวยาวัจกรนำเช็คไปฝากเข้าบัญชี ต่อมาในเดือนเดียวกัน มีคนร้าย ปลอมลายมือชื่อเจ้าอาวาสแล้วเบิกถอนเงินออกจากบัญชีวัด 6 ครั้ง รวม 1,524,950 บาท
เมื่อวัดตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่บุคคลคนนี้เริ่มมาดูแลการเงิน พบว่าเดิมวัดมีบัญชีเงินฝาก 3 บัญชี รวมกว่า 30 ล้านบาท แต่มีการถอนเงินหลายครั้งโดยที่เจ้าอาวาสไม่ทราบ จนปัจจุบันยอดเงินในแต่ละบัญชีเหลือไม่เกิน 500 บาท จึงเชื่อว่ามีการลักทรัพย์จากบัญชีวัดทั้ง 3 บัญชีไปโดยทุจริต
ต่อมาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ฝ่ายกฎหมายของธนาคาร ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เอาผิดบุคคล 2 ราย ที่รับผิดชอบการเงินวัด หลังจากเจ้าอาวาสส่งตัวแทนมาแจ้งความกองปราบฯ ก่อนหน้านี้ กรณีถูกปลอมลายมือชื่อเพื่อเบิกเงินครั้งละ 1-2 แสนบาท รวม 240 ครั้ง มูลค่ารวมกว่า 65 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในระหว่างออกรายการโหนกระแส ยังมีการพูดในประเด็นดังกล่าว อ.จตุรงค์ จงอาษา ยังระบุว่าทางกองปราบปรามได้เข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเรียบร้อยแล้ว