หมอบี หอบหลักฐานมอบกองปราบ สอบปากคำเพิ่มนับชั่วโมง ปิดปากเงียบก่อนขึ้นรถกลับ

‘หมอบี’ พร้อมทนาย เข้ากองปราบฯ ให้ข้อมูลเพิ่ม ปัดตอบปมคดี สะพัดนำเอกสารหลักฐานมอบจนท.
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี พร้อมทนายความเดินทางเข้ามาที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) หลังได้เข้าให้ข้อมูลพร้อมนำเอกสารมาพบพนักงานสอบสวนไปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ในช่วงที่มาถึงผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายเสกสันน์ ได้เดินทางขึ้นด้านหลังของตึกกองบังคับการปราบปราม โดยภายหลังจากขึ้นไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ประมาณ 1 ชั่วโมง เจ้าตัวได้ออกมาทางด้านหลัง ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้พยายามตอบถาม ว่า วันนี้ได้นำเอกสารอะไรเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่ และมั่นใจหรือไม่ว่ายังบริสุทธิ์อยู่ ด้านเจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามของสื่อมวลชนก่อนขึ้นรถและขับออกไปนอกกองปราบโดยทันที
มีรายงานว่าการเดินทางเข้ามาในครั้งนี้ เพื่อนำเอกสารหลักฐานบางส่วนมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม โดยยังไม่มีรายงานที่ยืนยันได้ว่าเป็นเอกสารในส่วนไหน