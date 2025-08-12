ตร.เชิญ ‘ครูสาว’ ตาบวมเป่ง ชี้จุดเกิดเหตุ ถูกน.ร.ชาย รัวหมัดทำร้าย ขณะนั่งตรวจข้อสอบ

จังหวัดอุทัยธานี ตำรวจ สภ.หนองฉาง เชิญตัวครูสาว ชี้จุดที่ถูกนักเรียนชายม.5 รัวหมัด กลางห้องเรียน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่จังหวัดอุทัยธานี ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีนักเรียนชาย ม.5 ทำร้ายครูสาว ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ทาง น.ส.ภรณ์ทิพย์ อายุ 33 ปี ครูสาวรายดังกล่าว ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม โดยมี พ.ต.อ.อนันต์ วงศ์ศรีสุนทร ผกก.สภ.หนองฉาง ควบคุมการสอบสวนเพื่อให้รัดกุมเกี่ยวกับคดีดังกล่าว เนื่องจากเป็นเยาวชนที่ก่อเหตุ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองฉาง ได้ทำการสอบปากคำทางครูสาวและเยาวชนเป็นที่เรียบร้อย พร้อมประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการสอบเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ก่อเหตุนั้นอายุไม่ถึง 18 ปี จำเป็นต้องให้สหวิชาชีพของจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการสอบปากคำตามกฎหมายเด็กเยาวชนต่อไป
ต่อมาทาง พนักงานสอบสวน สภ.หนองฉาง ได้เชิญ ครูภรณ์ทิพย์ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ไปยังห้องเรียนที่เกิดเหตุเพื่อทำแผน ที่บริเวณห้องที่เกิดเหตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นห้องพิเศษ เพื่อทำการชี้จุดที่เกิดเหตุ
โดย น.ส.ภรณ์ทิพย์ ได้เปิดเผยว่า ห้องเรียนดังกล่าว มีครูประจำชั้นชื่อ น.ส.กนกวรรณ รอดไผ่ และตนเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยวันเกิดเหตุตนเองได้มาตรวจข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ขณะเกิดเหตุขณะนั้นตัวเองได้กำลังนั่งตรวจข้อสอบนักเรียน ก่อนมีการพูดคุยกับนักเรียนชายคู่กรณี จนเกิดเหตุตามในภาพคลิปวีดีโอดังกล่าว