อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ตร.เชิญ ‘ครูสาว’ ตาบวมเป่ง ชี้จุดเกิดเหตุ ถูกน.ร.ชาย รัวหมัดทำร้าย ขณะนั่งตรวจข้อสอบ

จังหวัด​อุทัยธานี ตำรวจ สภ.หนองฉาง เชิญตัวครูสาว ชี้จุดที่ถูกนักเรียนชายม.5 รัวหมัด กลางห้องเรียน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่จังหวัด​อุทัยธานี​ ผู้​สื่อข่าว​รายงาน​ความ​คืบหน้า​กรณี​นักเรียนชาย ม.5 ทำร้ายครูสาว ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ​ 11.00 น. ทาง น.ส.ภรณ์ทิพย์ อายุ 33 ปี ครูสาวรายดังกล่าว ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม โดยมี พ.ต.อ.อนันต์ วงศ์ศรีสุนทร ผกก.สภ.หนองฉาง ควบคุมการสอบสวนเพื่อให้รัดกุมเกี่ยวกับคดีดังกล่าว เนื่องจากเป็นเยาวชนที่ก่อเหตุ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองฉาง ได้ทำการสอบปากคำทางครูสาวและเยาวชนเป็นที่เรียบร้อย พร้อมประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​เพื่อทำการสอบเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ก่อเหตุนั้นอายุไม่ถึง 18 ปี จำเป็นต้องให้สหวิชาชีพของจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการสอบปากคำตามกฎหมายเด็กเยาวชนต่อไป

ต่อมาทาง พนักงานสอบสวน สภ.หนองฉาง ได้เชิญ ครูภรณ์ทิพย์ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ไปยังห้องเรียนที่เกิดเหตุเพื่อทำแผน ที่บริเวณห้องที่เกิดเหตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นห้องพิเศษ เพื่อทำการชี้จุดที่เกิดเหตุ

โดย น.ส.ภรณ์ทิพย์ ได้เปิดเผยว่า ห้องเรียนดังกล่าว มีครูประจำชั้นชื่อ น.ส.กนกวรรณ รอดไผ่ และตนเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยวันเกิดเหตุ​ตนเองได้มาตรวจข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ขณะเกิดเหตุขณะนั้นตัวเองได้กำลังนั่งตรวจข้อสอบนักเรียน ก่อนมีการพูดคุยกับนักเรียนชายคู่กรณี​ จนเกิดเหตุตามในภาพคลิปวีดีโอ​ดังกล่าว

