วันนี้ชี้ชะตา ลุงพล-ป้าแต๋น มาศาลตามนัดฟังคำพิพากษา คดีน้องชมพู่

วันชี้ชะตา ลุงพล-ป้าแต๋น ศาลจังหวัดมุกดาหารนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 เช้านี้
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม ศาลจังหวัดมุกดาหารได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในคดีการเสียชีวิตของ ด.ญ.อรวรรณ วงศรีชา หรือ น้องชมพู่ เด็กหญิงวัย 3 ขวบ จากหมู่บ้านกกกอก ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล ในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา, พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี, ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน 9 ปีจนถึงแก่ความตาย และกระทำการต่อศพหรือสภาพแวดล้อมก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ขณะที่นางสมพร หลาบโพธิ์ หรือ ป้าแต๋น ภรรยาลุงพล ถูกฟ้องในข้อหาร่วมกระทำการต่อศพหรือสภาพแวดล้อมก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
โดยในวันนี้ลุงพลและป้าแต๋นเดินทางมาศาลจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทีมกับทนายความ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในครั้งนี้กลุ่มยูทูบเบอร์และ Fc เดินทางมาให้กำลังใจค่อนข้างบางตา ขณะเดียวกัน น.ส.พชรมน พชรภัสส์ หรือชื่อเดิมคือ นางสาวิตรี วงศ์ศรีชา มารดาของน้องชมพู่ และ นายอนามัย วงศ์ศรีชา ก็เดินทางมาพร้อมทนายความเพื่อร่วมฟังคำพิพากษาเช่นกัน
ขณะที่บริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ได้มี ปู่มหามุนี แต่งชุดนักโทษพร้อมมีโซ่ตรวนห้อยคอแสดงสัญลักษณ์ว่าในครั้งนี้ลุงพลจะต้องเข้าไปติดคุกในเรือนจำด้วย