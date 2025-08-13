บิ๊กเต่า จ่อนิมนต์ หลวงพ่ออลงกต ให้ข้อมูล คดีหมอบี คาดได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ ปมที่ดินวัด 2.7 พันไร่
วันที่ 13 สิงหาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ได้เรียกประชุมคณะทำงานติดตามกรณี นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” และวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงาน โดยหลักการสำคัญคือการสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
พล.ต.ท.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า ขณะนี้การตรวจสอบของกองบังคับการปราบปรามมีความคืบหน้าและจะเข้าสู่การทำงานเชิงลึกมากขึ้น คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายใน 1-2 สัปดาห์ โดยเฉพาะประเด็นด้านการเงินของวัด ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะเกี่ยวพันกับศรัทธาของประชาชน ตำรวจตั้งเป้าให้เงินบริจาคกลับมาใช้เพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง
สำหรับข้อมูลที่หมอบี ให้การกับตำรวจ รวมถึงเรื่องภายในวัด พบว่า มีความเชื่อมโยงกันและยืดเยื้อมานานกว่า 30 ปี จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อความศรัทธาของสาธารณชน ทั้งนี้ จะมีการนิมนต์หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลด้วย
ในส่วนการตรวจสอบ จะดำเนินการทุกมิติ แต่จะทำด้วยความละมุนละม่อม ไม่กระทบชื่อเสียงของวัดหากไม่จำเป็น ขณะนี้ยังเป็นการพูดคุยเพื่อวางกรอบแนวทาง ยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีฉ้อโกงหรือไม่ และยังไม่ตอบว่า เข้าข่ายความผิดหรือพบความผิดปกติอะไร ขอทำงานก่อน
ทั้งนี้ ประเด็นที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรวมถึงเรื่องเงินและที่ดินของวัดกว่า 2,700 ไร่ ซึ่งคาดว่า จะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ โดยคณะทำงานยืนยันว่าจะคลี่คลายปัญหาที่คาราคาซังมานานกว่า 30 ปีอย่างโปร่งใส ไม่มีการแทรกแซงใดๆ