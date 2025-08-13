แม่น้องชมพู่ กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ นาทีได้ยินคำพิพากษา คดีลูกสาว สั่งคุก ‘ลุงพล’ 26 ปี
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม กรณี ศาลจังหวัดมุกดาหาร ได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในคดีการเสียชีวิตของ ด.ญ.อรวรรณ วงศรีชา หรือ น้องชมพู่ เด็กหญิงวัย 3 ขวบ จากหมู่บ้านกกกอก ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล ในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา, พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี, ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน 9 ปีจนถึงแก่ความตาย และกระทำการต่อศพหรือสภาพแวดล้อมก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ขณะที่นางสมพร หลาบโพธิ์ หรือ ป้าแต๋น ภรรยาลุงพล ถูกฟ้องในข้อหาร่วมกระทำการต่อศพหรือสภาพแวดล้อมก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ขณะเดียวกัน น.ส.พชรมน พชรภัสส์ หรือชื่อเดิมคือ นางสาวิตรี วงศ์ศรีชา มารดาของน้องชมพู่ และ นายอนามัย วงศ์ศรีชา ก็เดินทางมาพร้อมทนายความเพื่อร่วมฟังคำพิพากษาเช่นกัน
ทนายพิสิษฐ์ ตรัยเจริญเมธากุล กล่าวว่า ศาลสั่งลงโทษลุงพล ข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 10 ปี พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี อีก 10 ปี ซึ่งโจทก์หมายถึงอัยการและโจทก์ร่วมทีมทนายก็ไม่พอใจ ได้อุทธรณ์ไปว่าการกระทำของจำเลยคนที่ 1 ดังกล่าวนี้ เจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลซึ่งศาลอุธรณ์ภาค 4
ท่านก็เห็นด้วยว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 นั้นมีความผิดโดยเจตนาฆ่า วางโทษจำคุกไว้ 15 ปี ส่วนพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี อีก 10 ปี กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับศพซึ่งอาจจะทำให้ผลในการพิสูจน์เปลี่ยนแปลงไปอีก 1 ปี รวมทั้งหมดเป็น 26 ปี
ซึ่งจะแตกต่างในข้อหาที่ศาลลงและโทษที่หนักขึ้น เดิมที่รวมสรุปคือ 20 ปี แต่ตอนนี้คือ 26 ปี ศาลชั้นต้นลงโทษเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ลงว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 คือ เจตนาฆ่า
ส่วนค่าชดใช้ในคดีคือ ให้โจทก์ร่วมที่ 1 ประมาณ 1,350,000 บาท ในส่วนของโจษก์ร่วมที่ 2 ประมาณ 1,200,000 บาท ซึ่งเราก็เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลอุธรณ์ภาค 4 แต่ก็ยังมองกว่าเป็นการกำหนดโทษของจำเลยที่ 1 นั้นน้อยไป เพราะว่าเหตุ 288 นั้นมีโทษตั้งแต่ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี
เพราะเรามองว่าพฤติกรรมของจำเลยที่ 1 นั้นร้ายแรงและโหดร้าย โดยการนำเด็กไปปล่อยไว้บนภูเขาตอนกลางคืน เด็กจะอยู่อย่างไรกลางป่ากลางเขาไว้หลายชั่วโมงกว่าเด็กจะเสียชีวิต เล็งเหตุได้ว่าพฤติกรรมของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว เด็กย่อมทนทุกข์ทรมานซึ่งประเด็นนี้ก็คงจะต้องฎีกาต่อไป
ด้าน น.ส.พชรมน แม่ของน้องชมพู่ กล่าวสั้น ๆ ว่า “ตอนได้ยินคำตัดสินน้ำตาไหลเลย ซึ่งรอบนี้คือโทษหนักกว่าเดิม”