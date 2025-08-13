อธ.อัยการศาลสูงภ.4 เผยอัยการ เตรียมยื่นค้านประกันลุงพลชั้นฎีกา พร้อมตั้งทีมแก้ฎีกา
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม จากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในคดีหมายเลขดําที่ อ 1013/2564 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร โจทก์ นางสาวิตรี วงศ์ศรีชา โจทก์ร่วมที่ 1 นายอนามัย วงศ์ศรีชา โจทก์ร่วมที่ 2 กับนายไชยพล วิภา หรือลุงพล จําเลยที่ 1 และนางสาวสมพร หลาบโพธิ์ หรือป้าแต๋น จําเลยที่ 2 โดยมีโจทก์ร่วมทั้งสองยื่นคําร้องขอเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง โดยศาลพิพากษาจำคุกลุงพล 26 ปี และให้ยกฟ้องนางแต๋น ภรรยาลุงพลตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
นายประยุทธ เพชรคุณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 ในฐานะผู้ควบคุมดูแลการดำเนินคดีในชั้นศาลสูงกล่าวเพิ่มเติมว่า คดีนี้ ถือเป็นคดีสำคัญที่ สังคม ประชาชนและสื่อมวลชนต่างให้ความสนใจติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินคดีในศาลชั้นต้น ทางอธิบดีการสำนักงานภาค 4 ในขณะนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยมอบหมายให้ นางปัญจพัฒน์ วรรณะไพบูลย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักคดีอาญาภาค 4 และ นายภิรัตน์ ควรสนธิ อัยการอาวุโส ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการดำเนินคดีอาญาลงไปกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินคดีนี้ร่วมกับ นายอนันตศักดิ์ อบแสงทอง อัยการจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจพิจารณาสำนวนและการสืบพยานในชั้นศาล
ต่อมาเมื่อศาลชั้นต้น มีคำพิพากษา พนักงานอัยการผู้ดำเนินคดี ไม่เห็นพ้องกับคำพิพากษาในหลายประเด็น จึงได้เสนอความเห็นมายังอธิบดีอัยการศาลสูงภาค 4 เนื่องจากเป็นคดีสำคัญเสนอผ่าน นางสาวนฤมล วิเชียรแสน อัยการศาลสูงจังหวัดมุกดาหาร โดยต่างเห็นพ้องทุกลำดับชั้นให้ยื่น อุทธรณ์คดีนี้โต้แย้งคำพิพากษาของศาลในประเด็นที่ศาลยกฟ้องจนในที่สุดศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำพิพากษา เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของพนักงานอัยการตามที่ตัดสิน ในวันนี้
ในส่วนของการดำเนินการในชั้นต่อไปว่าจะมีการฎีกาหรือไม่อย่างไรต้องรอการคัดถ่ายคำพิพากษาจากพนักงานอัยการผู้เกี่ยวข้องในสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารก่อน ซึ่งหากฝ่ายจำเลยฎีกาแน่นอนว่าทางทีมอัยการศาลสูงจะต้องมีการแก้ฎีกาโต้แย้งคำฟ้องฎีกาของจำเลยอย่างแน่นอน และได้รับรายงานในเบื้องต้นว่า ทางพนักงานอัยการผู้เกี่ยวข้อง กำลังยื่นคัดค้านการประกันตัวของจำเลยที่ 1 ในชั้นฎีกา ผลคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป