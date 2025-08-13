ผอ.ศนรด.ตร. แถลงผลปราบยาเสพติด เมืองละโว้ ยึดปืน 16 กระบอก ยาบ้า 1.2 หมื่นเม็ด
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พล.ต.อ.อัคราเดช พิมลศรี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศนรด.ตร. พล.ต.ต.ทิฆัมพร ศรีสังข์ ผทค.ตร./หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี/หน.สง.ฯ และคณะ ร่วมกำกับและติดตามผลการปฏิบัติการภายใต้ยุทธการ “ฟ้ารุ่งกรุงละโว้” เพื่อระดมกวาดล้างจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีผลเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน) รวมทั้งการกระทำความผิดเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง กลุ่มฮั้วประมูล ผู้ค้าอาวุธปืน และหมายจับคดีค้างเก่า ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี
โดยมี พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.วิชัยนาวิน อนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.อาสาฬห์ ถมยา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.นิทัศน์ จิตตวิทยานุกูล รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.วรพันธุ์ พิสุทธานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.พงศ์สุริยะ สุวรรณพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง ช่วยราชการ ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.พูนสุข เตชะประเสริฐพร ผกก.1 บก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.พัทธนันท์ ทรงสมถวิล ผกก.สส.จว.ลพบุรี พ.ต.ท.นฤทธิ์ ผูกจิตร รอง ผกก.2 บก.ป. พร้อมด้วย ผกก. ,รอง ผกก. ,สวญ. สว.หัวหน้าสถานี ในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี เข้าร่วมประชุม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัคราเดช สอบถามติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติผ่านห้อง operation แบบ realtime ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
โดยสรุปผลการปฏิบัติ ตรวจค้นเป้าหมาย 50 เป้าหมาย จับกุมผู้ต้องหา 50 คน และตรวจยึดของกลาง 1. อาวุธปืน 16 กระบอก และเครื่องกระสุนปืน 266 นัด 2. ยาบ้า 12,350 เม็ด 3. ยาไอซ์ 20.24 กรัม 4. เคตามีน 1.47 กรัม 5. ยึดรถยนต์เก๋งฮอนด้า รุ่นแจ๊ส จำนวน 1 คัน เป็นทรัพย์สินในคดียาเสพติด และ 6. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า จำนวน 2 ราย (คดีลักทรัพย์ และคดียาเสพติด)