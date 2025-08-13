อัยการคดีพิเศษ ให้เลื่อนอีกครั้ง 9 ผู้ต้องหานามสกุลดังคดีหุ้น MORE นัดฟังคำสั่งคดีอีกที 9 ก.ย.

อัยการคดีพิเศษให้เลื่อน 9 ผู้ต้องหานามสกุลดังคดีหุ้น MORE อีกครั้ง ไป 9 ก.ย.เหตุ ยื่นร้องขอความเป็นธรรม อสส. ส่วน 4 ผู้ต้องหาอ้างเหตุอื่นให้ดีเอสไอตามตัวมาฟ้อง ส่วน ‘อภิมุข’ สั่งให้ออกหมายจับเเล้ว
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการคดีพิเศษ 3 นัดฟังคำสั่ง 14 ผู้ต้องหาหุ้นมอร์ตามคำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุด ในความผิดฐาน ร่วมกันกระทำการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE และมีลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์ หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด, ร่วมกันฉ้อโกง, เป็นอั้งยี่ และซ่องโจร ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 244/3 และมาตรา 244/5
- ปปง. อายัดทรัพย์สิน ‘อภิมุข และพวก’ คดีฉ้อโกง ‘หุ้นMORE’ เพิ่มอีกกว่า 19 ล้านบาท
- ออกหมายจับ อภิมุข ตัวการปั่นหุ้น MORE ฝั่ง 3 แม่ลูก ‘พรประภา’ พบตำรวจ ปอศ.แล้ว
โดยในวันนี้ ผู้ต้องหาทั้ง 14 รายไม่ได้เดินทางมาตามนัด เนื่องจากมีผู้ต้องหา 9 รายได้ยื่นหนังสือ
ขอเลื่อนฟังคำสั่งทางคดีออกไปก่อน เนื่องจากทั้ง 9 รายได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นต่ออัยการสูงสุด
ทางอัยการคดีพิเศษ 3 ได้พิจารณาเเล้วอนุญาตให้ผู้ต้องหาทั้ง 9 รายเลื่อนไปฟังคำสั่งคดีในวันที่ 9 ก.ย.2568 โดยหากวันที่ 9 ก.ย. ยังผู้ต้องหาทั้ง 9 รายยังไม่มาฟังคำสั่งฟ้องทางอัยการคดีพิเศษก็จะมีการทำหนังสือถามผลความคืบหน้าไปยังอัยการสูงสุดกรณีผู้ต้องหาทั้ง 9 รายได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไป หากวันที่ 9 ก.ย.ยังไม่มีผลความคืบหน้าจากคำสั่ง อสส.และผู้ต้องหาทั้ง 9 ยังไม่มาฟังคำสั่งอีกทางอัยการคดีพิเศษก็ดำเนินการตามขั้นตอนไป
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 9 รายประกอบด้วย
1.นายเอกภัทร พรประภา
2.นายอธิภัทร พรประภา
3.นางอรพินธุ์ พรประภา
4.บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด
5.บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด
6.นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
7.นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
8.นายเทียนประเสิริฐ พลอำไภ
9.นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
ในส่วนผู้ต้องหาที่ไม่มาโดยขอเลื่อนโดยอ้างเหตุอื่น เช่น ติดธุระ อยู่ต่างประเทศ ทางอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ได้ให้ดีเอสไอไปตามตัวมาส่งอัยการฟ้อง และนัดมาอีกครั้ง ในวันที่ 9 ก.ย. หากยังไม่เดินทางมาก็จะให้มีการดำเนินการออกหมายจับตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป ซึ่งมีด้วยกัน 4 รายประกอบด้วย
1.นายอิทธิวรรณ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
2.MR SHUBHODEEP PRASANTA DAS
3.นายภูดิท สุจริตกุล
4.นายพิเชษฐ์ ผลสุวรรณชัย
ในส่วน นายอภิมุข บำรุงวงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1 ทางอัยการได้ให้ดีเอสไอดำเนินการขอออกหมายจับไปตั้งเเต่วันที่ 6 ส.ค.2568 ทำให้ขณะนี้เหลือผู้ต้องหาทั้ง 14 ราย ข้างต้นที่ยังไม่ได้ตัวมายื่นฟ้องต่อศาล
ในส่วนผู้ต้องหาชุดเเรก 28 ราย อัยการยื่นฟ้องไปเมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมาซึ่งศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวทุกราย
สำหรับรายชื่อผู้ต้องหาที่อัยการสูงสุดชี้ขาดให้ฟ้องทั้ง 42 รายทั้งหมดประกอบไปด้วย
1.นายอภิมุข บำรุงวงศ์
2.นายเอกภัทร พรประภา
3.นายอธิภัทร พรประภา
4.นางอรพินธุ์ พรประภา
5.นายอิทธิวรรธน์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
6.บริษัท ตงฮั้วแคปปิตอล จำกัด โดย นายสมนึก กยาวั
ฒกิจ
7.บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด โดย นายสมนึก กยา
วัฒนกิจ
8.นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
9.นายโสภณ วราพร
10.นายวสันต์ จาวลา
11.นายชูโบดีบ พลาชันต้า ดัส (MR.SHUBHODEEP
PRASANTA DAS)
12.นายประยูร อัสสกาญจน์
13.นส.จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ หรือ นางสาวนิชานันท์
จีรไชยวรโชติ
14.นส.สุร์ศิริ ปรีดาสุทธิจิตต์
15.นส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
16.นส.อัยลดา ชินวัฒน์
17.นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
18.นายมั่นคง เสถียรถิระกุล
19.นส.อรเก้า ไกยสิทธิ์
20.นายเกรียงศักดิ์ วงศ์โอสถพานิช หรือ นายฐนวัฒน์
รุ่งสิริประเสริฐ
21.นส.สิริรัตน์ สมณาศรี
22.นายธีรพงศ์ ด่านวณิชวงศ์
23.นายวิศรุต เจียมจิตพลชัย
24.นายปรณัฐ นุชาชาติพงศ์
25.นายภูดิท สุจริตกุล
26.นายวัชรินทร์ ยังให้ผล
27.นายธนยุทธ ฤกษ์รักษา
28.นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง
29.นายภัทร ฉัตรเจริญสุข
30.นายชยพล พันธุ์แพ
31.นายพิเชษฐ์ ผลสุวรรณชัย
32.นางศศินภา วราพร
33.นายกิตติพล ไววิ่งรบ
34.นายไพศาล เกษมศิรินาวิน
35.นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
36.นายปฏิณวิช รอดบางยาง
37.นายปรีชา วสุโสภณ
38.นายปนิษฐ์ ศุภธาดารัตน์
39.นายเทียนประเสริฐ พลอำไภ
40.นายวรวุฒิ ศรีโสภิต
41.นายพรเดช อุยะนันทน์
42นางสาวปารณีย์ ชวาลา