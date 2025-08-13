รวบ 2 สาว ขบวนการปลอมเอกสาร หลอกกู้เงินแบงก์ 155 ล้าน

ปิดคดี ขบวนการปลอมเอกสาร-หลอกกู้เงินแบงก์ 155 ล้าน รวบสองผู้ต้องหา รายสุดท้าย ยังยืนกรานปฏิเสธ
วันที่ 13 สิงหาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป.
พ.ต.ต.มณเฑียร ธงเทียน สว.กก.1 บก.ป. เข้าจับกุม น.ส.ชุติมณฑน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี และ น.ส.อมรรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ศาลอาญา ที่ 2096-2097/2568 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร, ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิ, สมคบฟอกเงิน” ได้ที่บ้านพักพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อปี 2561 มีกลุ่มมิจฉาชีพนำเอกสารปลอม ซี่งเป็นเอกสารที่มีการปลอมลายมือชื่อกรรมการบริษัทอื่นประกอบการค้ำประกันมายื่นกู้เงิน หรือขอสินเชื่อกับทางธนาคารต่าง ๆ แบบเบิกเกินบัญชี หลังได้รับอนุมัติเงินสินเชื่อ กลุ่มคนร้ายก็ทยอยเบิกถอนและโอนเงินเข้าบัญชีเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการคนอื่น ๆ อีกหลายทอด ก่อนจะถอนออกมาเป็นเงินสด เพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบ ซึ่งกว่าจะตรวจสอบพบความผิดปกติ ธนาคารต่าง ๆ ก็ได้รับความเสียหายไปแล้วรวมกว่า 155 ล้านบาท
ภายหลังมีการตรวจพบการกระทำผิด ทางธนาคารจึงเร่งส่งตัวแทนเข้าแจ้งความที่กก.1 บก.ป. พนักงานสอบสวนจนรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 14 ราย พร้อมติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมามาได้ 12 ราย คงเหลือเพียง น.ส.ชุติมณฑน์ และน.ส.อมรรัตน์ ผู้ต้องหาทั้งสองที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารรับโอนเงิน และยังอยู่ระหว่างการหลบหนี
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทราบว่า ปัจจุบันผู้ต้องหาทั้ง 2 รายนี้ ได้หนีมากบดานซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จ.นครราชสีมา จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองยังคงให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ดำเนินคดีต่อไป