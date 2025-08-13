นอนคุก! คุมตัว ลุงพล เข้าเรือนจำ หลังศาลชั้นต้นส่งศาลฎีกาพิจารณาประกัน คาดรอคำสั่งออก 1-3 วัน
จากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในคดีหมายเลขดําที่ อ 1013/2564 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร โจทก์ นางสาวิตรี วงศ์ศรีชา โจทก์ร่วมที่ 1 นายอนามัย วงศ์ศรีชา โจทก์ร่วมที่ 2 กับนายไชยพล วิภา หรือลุงพล จําเลยที่ 1 และนางสาวสมพร หลาบโพธิ์ หรือป้าแต๋น จําเลยที่ 2 โดยมีโจทก์ร่วมทั้งสองยื่นคําร้องขอเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง โดยศาลพิพากษาจำคุกลุงพล 26 ปี และให้ยกฟ้องนางแต๋น ภรรยาลุงพลตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้โทษ สั่งจำคุก ลุงพล 26 ปี คดีน้องชมพู่ ส่วน ป้าแต๋น ยกฟ้อง
ภายหลังศาลอุทธรณ์พิพากษาเเก้โทษจำคุก นายไชยพล วิภา เป็น 26 ปี นายไชยพลได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ศาลจังหวัดมุกดาหารพิจารณาเเล้ว เห็นควรส่งศาลฎีกาพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว นายไชยพล เมื่อถึงเวลาทำการเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวจำเลยไปคุมขังยังเรือนจำระหว่างรอคำพิพากษาศาลฎีกา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามขั้นตอนปกติศาลฎีกาจะใช้ระยะเวลาพิจารณามีคำพิพากษาออกมาประมาณ 1-3 วัน