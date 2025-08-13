จัดโผ‘นายพล’ ผบ.ตร.นัดประชุมกลั่นกรองแต่งตั้ง ‘ผู้ช่วย ผบ.ตร.- ผบก.’ 17 ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) ในฐานะเลขานุการฯ มีบันทึกข้อความส่วนราชการ ลงวันที่ 13 สิงหาคม เรื่อง เตรียมตอบข้อซักถามข้อมูลข้าราชการตำรวจ
เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. , ผบช. และ จตร.(หน.จต.) หัวหน้าหน่วยในสังกัด สง.ผบ.ตร. เพื่อทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. ลงมาถึง ผบก. โดยกำหนดให้ท่านเป็นกรรมการนั้น
โดย ผบ.ตร./ประธานกรรมการฯ พิจารณาแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. ลงมาถึง ผบก. วาระประจำปี 2568 ในวันอาทิตย์ 17 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. จึงขอเรียนเชิญเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว