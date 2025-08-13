สลดหนุ่มลาวน้อยใจภรรยาไปต่อวีซ่า ตจว. ลั่นไกจบชีวิต
เมื่อวันที 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.41 น. พนักงานสอบสวน สภ.แก่งหางแมว รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตที่ห้องพัก หมู่บ้านหินดาด หมู่ 8 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเดินทางไปตรวจสอบ พบศพผู้เสียชีวิตชื่อ นายอานนท์ (สงวนนามสกุล) ชาวลาว อายุ 30 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าประตูห้องเช่าที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบพบว่า ผู้ตายเสียชีวิตจากการถูกกระสุนปืนลูกซองยิง ที่บริเวณหน้าอกขวา จำนวน 1 นัด จากการสอบสวนเบื้องต้นเชื่อว่า ผู้ตายใช้อาวุธปืนลูกซองยิงตัวเองตาย เนื่องจากพบอาวุธปืนลูกซองพร้อมปลอกกระสุนปืนที่ยิงแล้วอยู่ในห้องนอนที่เกิดเหตุ
สอบสวนทราบว่าก่อนเสียชีวิตผู้ตายมีปัญหากับภรรยาที่เดินทางไปต่อวีซ่าที่ต่างจังหวัด ผู้ตายจึงเกิดความเครียดและมีอาการน้อยใจจนก่อเหตุดังกล่าว