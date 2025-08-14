หนุ่มไรเดอร์ ขี่จยย.พุ่งเสยท้ายรถ 10 ล้อ จอดยางแตกข้างทางถนนพระราม 2 ร่างกระเด็นดับสลด

หนุ่มไรเดอร์ ขี่จยย.พุ่งเสยท้ายบรรทุก 10 ล้อ จอดยางแตกข้างทางถนนพระราม 2 ร่างกระเด็นดับสลด
เมื่อเวลา 02.15 น. วันที่ 14 สิงหาคม พ.ต.ต.ประเสริฐ พูนแก้ว สารวัตร (สอบสวน) สน.แสมดำ รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ พุ่งชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก ใกล้ปากซอยพระราม 2 ที่ 94 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลศิริราช และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 เลน มุ่งหน้าต่างระดับพระราม 2 ในช่องทางคู่ขนานซ้ายสุด พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ ทะเบียน 4ขฆ5140 กทม.สภาพด้านหน้ารถพังยับพุ่งเสยท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 70-9921 ปทุมธานี ใกล้กันพบร่างผู้ขับขี่รถจยย.เสียชีวิต มีหมวกกันน็อก สีดำตกอยู่ ทราบชื่อ นายสำราญ (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี สภาพสวมเสื้อคลุมไรเดอร์ สีเขียว นุ่งกางเกงขายาว มีบาดแผลแตกบริเวณใบหน้า นอนหงายจมกองเลือด เจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถาม นายบัญญัติ (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปีคนขับรถบรรทุก 10 ล้อให้การว่า ตนขับมาจากมหาชัย มุ่งหน้าไปตลาดไท โดยระหว่างทางรถยางล้อด้านหลังซ้ายระเบิด 2 ล้อ ตนจึงขับรถจอดข้างทางบริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน และเปิดสัญญาณไฟเตือนบริเวณท้ายรถไว้ ระหว่างที่เดินเข้าไปในปั้มน้ำมันเพื่อขอความช่วยเหลือ จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงดังสนั่น จึงพบว่ามีรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถที่ตนจอดอยู่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมคนขับรถบรรทุก 10 ล้อ ส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งชันสูตรศพที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลศิริราช ก่อนติดตามญาติมารับศพต่อไป