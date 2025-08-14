ลุงพล ไม่เครียด นอนคุกคืนแรก พอหลับได้ เผยคุยผู้ต้องขังอื่นบ้าง เช้านี้ทานแกงจืดหมู 

ลุงพล นอนคุกคืนแรก พอหลับได้ เผยคุยผู้ต้องขังอื่นบ้าง-ไม่เครียด ทานมื้อเช้า เป็นเมนูแกงจืดหมู
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม จากวานนี้ (13 ส.ค.) ศาลจังหวัดมุกดาหารนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 โดยพิพากษานายไชย์พล วิภา หรือลุงพล (จำเลยที่ 1) ทั้งหมด 3 ข้อหา คือ
- ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผล จำคุก 15 ปี
- พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดา จำคุก 10 ปี
- กระทำการใด ๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ต้องจำคุก 1 ปี รวมจำคุกทั้งหมด 26 ปี
ขณะที่ น.ส.สมพร หลาบโพธิ์ หรือป้าเเต๋น (จำเลยที่ 2) พิพากษายกฟ้อง ต่อมาในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายไชย์พล ไปยังเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากศาลฎีกาอยู่ระหว่างพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
ด้านนางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 17.45 น. วานนี้ (13 ส.ค.) ที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร รับตัวนายไชยพล ซึ่งศาลอุทธรณ์ตัดสิน 26 ปี และอยู่ระหว่างฎีกา
เมนูอาหารวันนี้
มีรายงานว่า เช้าวันนี้ นายไชย์พล รับประทานเมนูแกงจืดหมู ใส่แตงกวา ข้าวสวย ทานได้เกือบหมด ขณะที่การเยี่ยมญาติ พบว่า ยังไม่มีใครติดต่อขอเยี่ยม และก็ยังไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษเช่นเดิม และเมนูเรือนจำวันนี้ ทั้ง 3 มื้อ ได้แก่ เช้า เมนูแกงจืดหมูใส่แตงกวาและข้าวสวย กลางวัน เมนูผัดซีอิ้วไก่ เเละเย็น เมนูแกงกะหรี่ไก่มันเทศและข้าวสวย
อาการและพฤติกรรมหลังเข้าเรือนจำ
โดยทางเรือนจำ ได้ตรวจร่างกายแรกรับทั่วไปพบว่า มีผลปกติ ไม่พบบาดแผล พร้อมทั้งปฏิเสธโรคประจำตัว และไม่มียาใดๆติดตัวมา ขณะที่การตรวจสุขภาพจิตไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่แสดงอาการเครียดให้เห็นชัดเจนมากนัก แต่ก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขังอื่นเป็นปกติ ซึ่งเจ้าตัวมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในเรือนจำเหมือนผู้ต้องขังทั่วไป
ทั้งนี้ ยังไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับตัวเข้าเรือนจำ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายไชยพล เข้าห้องแยกกักโรคโควิด-19 รวม 5 วัน โดยให้อยู่ร่วมกับผู้ต้องขังรับใหม่รายอื่น ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้ ไม่ได้แสดงอาการเศร้าหมองหรือแยกตัว คาดว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักระยะ ซึ่งเป็นไปตามปกติของการเข้าเรือนจำวันแรก
จากนั้นหากแยกกักโรคครบ 5 วันแล้ว จึงจะนำไปคุมขังรวมกับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ต่อไป และญาติสามารถติดต่อขอเยี่ยมที่เรือนจำได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ส.ค.
มื้อเย็น-การนอนหลับ หลังเข้าเรือนจำเมื่อวานนี้
สำหรับอาหารมื้อเย็นวันที่ 13 ส.ค. ซึ่งทางเรือนจำจัดเตรียมไว้ให้เป็นเมนูข้าวสวย ต้มยำไก่ ผัดคะน้าหมู พบว่านายไชยพล รับประทานอาหารได้เกือบหมด เนื่องจากแจ้งว่าไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่ช่วงกลางวัน พร้อมกันนี้ เรือนจำ ได้มอบหมายผู้ช่วยงานคอยสังเกตดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าตัวพอนอนหลับได้ และมีพูดคุยกับผู้ต้องขังอื่นบ้าง