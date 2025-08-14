ด่วน! บิ๊กเต่า บุกรวบ จอนนี่มือปราบ-ภรรยา ตามหมายศาลอาญา คดีทุจริต
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วยตำรวจ ป.ป.ป., เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
โดยทำการควบคุมตัว ด.ต.ยุทธพล หรือ จอนนี่ มือปราบ อดีตตำรวจ และภรรยา ซึ่งเป็น 2 ใน 5 ผู้ถูกกล่าวหา ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3
รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของ ด.ต.ยุทธพงษ์ และภรรยา ถูกกล่าวหาซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบิติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และข้อกล่าวหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา ข่าวสด
