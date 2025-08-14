เปิดข้อหา จอนนี่ มือปราบ รุกที่ป่าสร้างรีสอร์ต บิ๊กเต่า ลุยซิว 3 จนท.รัฐ ทุจริต ออกใบอนุญาต
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปาตแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รักษาราชการแทนรองเลขาฯ ป.ป.ท. นำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายหลายจุด ในพื้นที่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นทุจริตเอื้อประโยชน์นายทุนสร้างรีสอร์ทรุกล้ำเขตนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 จำนวน 5 ราย
ประกอบด้วยนายทุน 2 ราย คือ ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ “จอนนี่มือปราบ” และ น.ส.จิราพร สีบุระ ภรรยา ข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ,เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารให้รับรองเป็นหลักฐานอันเป็นความเท็จ และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริต”
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 3 ราย เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ประกอบด้วย นายมิตรชัย ขันคำ ผู้ใหญ่บ้าน นายศุภชัย ท้วมสกุล อดีต ผอ.กองช่าง และนายสมาน อุ่นวงศ์ นายก อบต.คำเขื่อนแก้ว
ในความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงาน ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารแต่กลับรับรองหลักฐานเท็จ ,เป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริต”
โดยปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ได้มีตัวแทนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ตำรวจป่าไม้ (บก.ปทส.) ว่า
รีสอร์ตล่องแพ และบ้านพักพลูวิลล่า ของ ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ “จอนนี่ มือปราบ” และ น.ส.จิราพร สีบุระ ภรรยาของ ด.ต.ยุทธพล ก่อสร้างบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ของนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จึงจัดกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา
ก่อนพบว่า รีสอร์ตดังกล่าวมีการรุกล้ำพื้นที่ป่าไม้จริง อีกทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบความผิดปกติเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รีสอร์ทดังกล่าว เพราะตามหลักความเป็นจริงแล้วไม่สามารถขออนุญาตก่อสร้างได้
เนื่องจากเป็นที่นิคมฯ หรือที่ป่าไม้ แต่ในกรณีรีสอร์ตของ ด.ต.ยุทธพล กลับมีการขออนุญาตได้ ทางตำรวจ บก.ปปป. จึงจัดกำลังลงพื้นที่แฝงตัวสืบสวนตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตให้ ก่อนพบว่า มีการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ด.ต.ยุทธพล และ ภรรยา ที่เป็นนายทุนหรือเจ้าของรีสอร์ตให้สามารถก่อสร้างได้
โดยแผนประทุษกรรมของผู้ต้องหากลุ่มนี้เริ่มจาก ด.ต.ยุทธพล และ น.ส.จิราพร ภรรยา ได้กว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ที่ถูกกันไว้เป็นป่าส่วนกลางในนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยมาไว้ในครอบครอง จากนั้นก็ได้ให้ นายมิตรชัย ผู้ใหญ่บ้าน ลงชื่อร่วมเป็นพยานในการซื้อขายที่ดินดังกล่าว รวมถึงยังให้นายมิตรชัย ลงชื่อเป็นผู้รับรองในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ด้วยการลงข้อมูลอันเป็นเท็จโดยอ้างว่า “เป็นการปลูกบ้านใหม่ในที่ดินว่างเปล่า ไม่มีเอกสารสิทธิ แต่ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ หรือหน่วยงานของรัฐ”
ก่อนที่ นายสมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว กับ นายศุภชัย ผอ.กองช่าง ในขณะนั้นจะร่วมลงชื่อเป็นผู้รับรองออกใบอนุญาตให้ ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถออกใบอนุญาตปลูกสร้างให้ได้
กระทั่งเมื่อบ้านหรืออาคารหลังดังกล่าวมีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ด.ต.ยุทธพล และ น.ส.จิราพร จึงได้นำเอกสารใบรับรอง หรือ ใบอนุญาตการก่อสร้างที่ได้มาโดยมิชอบ ไปยื่นขอเลขที่บ้านกับทางอำเภอ ซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อรัฐเป็นอย่างมาก
ทางอำเภอจึงส่งตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหากลุ่มนี้ ก่อนที่ทางพนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ราย จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการดังกล่าว อย่างไรก็ตามจากการนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายตามจุดต่างๆในวันนี้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาขบวนการดังกล่าวได้ครบทั้ง 5 ราย โดยทั้งหมดถูกจับกุมตัวที่ อบต.คำเขื่อนแก้ว ทั้งนี้จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธ