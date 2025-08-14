รวบเจ๊ชาวจีน คาสนามบิน เตรียมหอบเงิน 2 ล้านหนีกลับปท. หลังนำรถหรูเอาไปค้ำประกันขอสินเชื่อ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ.พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม รอง ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตม.เข้าจับกุม นางซวู สัญชาติจีน อายุ 65 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 4314/2568 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2568 หลังก่อเหตุยักยอกเงิน ค้ำประกันรถยนต์หรูที่นำเอาไปค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อ จำนวน 2 ล้านบาท ขณะเดินทางออกนอกประเทศได้ที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทั้งนี้ทราบว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา นางซวูนำรถยนต์ MERCEDES BENZ รุ่น GLS 350d ไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ขอสินเชื่อกับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจอย่างถูกต้อง เมื่อถึงกำหนดชำระค่างวด นางซวู ไม่ยอมชำระ และไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทก็ไม่สามารถติดตามรถกลับคืนมาได้ ความเสียหายกว่า 2,667,674 บาท จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดี
ต่อมาจากการสืบสวนพบว่านางซวูมีแผนจะเดินทางออกนอกประเทศ จึงประสานงานกับตำรวจ ตม. เฝ้าระวัง กระทั่งพบตัวนางซวูกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศบริเวณฝ่าย ตม. ขาออก ชั้น 4 จึงแสดงตัวเข้าจับกุมดังกล่าว
เบื้องต้นแจ้งข้อหา “เป็นผู้ให้หลักประกันเอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์ ย้าย ซ่อนเร้นฯ ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยทุจริตฯ” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอศ.ดำเนินคดีต่อไป