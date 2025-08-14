คุมตัว ‘เมีย’ อดีตเจ้าคณะนครสวรรค์ เข้าบก.ปปป. เปิดพฤติการณ์พบหลักฐานชัดร่วมยักยอกเงิน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก.สั่งการให้พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป.พ.ต.อ.ศาณุวงศ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปปป.นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.ภูธินี กวินพิศาล อายุ 67 ปี ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคกลาง ที่ 75/2568 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” ได้ที่บ้านพักย่านคูคต จ.ปทุมธานี ก่อนจะนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่บก.ปปป.
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ส่วน นายสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ หรือ พระธรรมวชิรธีรคุณสฤษฏิ์ อายุ 67 ปี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 74/2568 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2568″ ข้อหา เป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” นั้นมีรายงานว่ามีการติดต่อขอเข้ามอบตัวกับพล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก.ในวันนี้อีกด้วย
ทั้งนี้สำหรับคดีดังกล่าวเมื่อต้นเดือน ก.ค. 2568 ที่ผ่านมา อดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ หรือนายสฤษฏิ์ ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ น.ส.ภูธินี และยักยอกเงินวัดนครสวรรค์ไปด้วย ซึ่งจากกาสอบสวนพบว่า ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2567 – 10 ก.ค. 2568 นายสฤษฏิ์ สั่งให้ พระศตยา พระลูกวัดเบิกถอนเงินจากบัญชีวัดนครสวรรค์ และนำฝากเข้าบัญชีพระศตยา ก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวของนายสฤษฏิ์ กว่า 4,100,000 บาท
ต่อมาพบมีการโอนเงินจากบัญชีเจ้าอาวาส เข้าไปยังบัญชีของ น.ส.ภูธินี รวมแล้วประมาณ 405,000 บาท แสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์สมคบกันยักยอกเงินวัด
โดยพระศตยา ให้การยืนยันว่าตนได้รับคำสั่งโดยตรงให้เบิกถอนและโอนเงิน รวมทั้งยังพบเห็น น.ส.ภูธินีนั้นเข้ามาพบอดีตเจ้าอาวาสที่วัดเป็นประจำ จึงมอบตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดี ภายหลังพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐาน พร้อมขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคกลาง ก่อนมีการเข้าจับกุมดังกล่าว
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าจากการสืบสวนพบพฤติกรรมสัมพันธ์ฉาวระหว่างอดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ หรือ ทิดสฤษดิ์ กับเศรษฐินีสาวใหญ่นั้น โดยพบข้อมูลสำคัญที่เชื่อได้ว่า นอกเหนือจากผิดวินัยสงฆ์ร้ายแรงแล้วนั้น ทิดสฤษดิ์กระทำผิดคดีอาญาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเงินของวัดด้วย จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานที่ชัดเจน จนกระทั่งมีการเข้าจับกุมตัวในครั้งนี้
ขณะเดียวกันจากข้อมูลของการสืบสวนที่พบว่า อดีตเจ้าคณะอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการก่อสร้างพุทธอุทยาน ที่ดำเนินการมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่ง หลวงพ่อพัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน เกจิดังนครสวรรค์ เข้ามาช่วยบริหารจัดการต่อในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จนกระทั่งก่อสร้างได้แล้วเสร็จได้ในที่สุด ซึ่งในเรื่องดังกล่าวทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเท็จจริงกันต่อไป