ทิดสฤษฏิ์ ตกใจ โผกอดตร.แน่น ปิดปากเงียบ เจอสื่อรุมถามปมยักยอกเงินเปย์ 2 สีกา

ทิดสฤษฏิ์ กลัวนักข่าว โผเข้ากอดตำรวจ ปัดตอบทุกคำถาม
เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 14 สิงหาคม กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เจ้าหน้าที่ บก.ปปป. ได้คุมตัว นายสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ หรือ พระธรรมวชิรธีรคุณสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ผู้ต้องหาในข้อหา ม.147 เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และ ม.157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
โดยขณะที่ ควบคุมตัว นายสฤษฏิ์ ได้สวมหมวก และแมสก์ ปิดบังใบหน้า เมื่อเห็นผู้สื่อข่าวก็ตกใจ โผเข้าเกาะเอวตำรวจที่นำมา
ด้านผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามในหลายประเด็น เช่น ได้ยักยอกเงินวัดจริงหรือไม่ มีความเกี่ยวข้องสนิทสนมกับสีกา 2 คนขณะที่บวชอยู่หรือไม่ รวมทั้งทำไมต้องใส่วิกขณะไปเที่ยวกับสีกา ด้านนายสฤษฎิ์ ไม่ตอบทุกคำถาม และมีสีหน้าเรียบเฉยๆ ก่อนที่จะเดินเข้าห้องสอบปากคำไป