บิ๊กเต่า เผย เส้นเงินจากวัด มัด ทิดสฤษฏิ์-สีกา ปมยักยอก เร่งขยายปมทุจริต ฝากขังพรุ่งนี้ 

บิ๊กเต่า เผย เส้นเงินโอนจากวัด เข้าบัญชี มัด ทิดสฤษฏิ์-สีกา ปมยักยอก เร่งขยายผลสอบปมทุจริตพุทธอุทยานและมจร นำตัวทั้ง 2 ฝากขังพรุ่งนี้
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้า กรณีการควบคุมตัว นายสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ หรืออดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ในข้อหา ม.147 เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และ ม.157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มาสอบปากคำที่ บก.ปปป.
โดยก่อนหน้านี้ นายสฤษฏิ์ได้ประสานขอเข้ามอบตัวกับตำรวจ ส่วน น.ส.ภูธินี กวินพิศาล ถูกควบคุมตัวได้ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี
พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวว่า เรื่องนี้ได้รับร้องเรียนมาจากศูนย์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงได้มีการเข้าตรวจสอบเส้นเงินทั้งหมด แล้วพบเส้นเงินอยู่หลายเส้นที่โอนมาจากหลวงพ่อให้กับสีกา โดยได้ทำการสั่งให้พระศตยา พุ่มเดช พระลูกวัด เบิกถอนเงินจากบัญชีวัดนครสวรรค์และฝากเข้าบัญชีพระศตยา ก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาส โดยโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสกว่า 4.1 ล้านบาท
ต่อมาเจ้าอาวาสได้โอนเงินจากบัญชีเจ้าอาวาสเข้าบัญชี น.ส.ภูธินี รวมประมาณ 4 แสน 5 พันบาท ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการสมคบกันยักยอกเงินวัด โดยพระศตยาให้การยืนยันว่า ได้รับคำสั่งโดยตรงให้เบิกถอนและโอนเงิน รวมทั้งพบเห็น น.ส.ภูธินี มาพบอดีตเจ้าอาวาสหลายครั้งในวัดนครสวรรค์
ส่วนเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพุทธอุทยานและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และอยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีสีกาคนอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่ รวมถึงเส้นเงินที่ถูกโอนไปยังพระลูกวัดรายอื่นที่อาจเกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และต้องดูที่เจตนา หากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
โดยในส่วนของนายสฤษฏิ์ เป็นคนเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ แต่ น.ส.ภูธินี สามารถติดตามจับกุมตัวได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี
ด้าน พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. เปิดเผยว่า จากการสอบสวน น.ส.ภูธินี อายุ 57 ปี สีกาคนสนิท ให้การปฏิเสธ ส่วนนายสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ หรืออดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ อายุ 66 ปี ให้การภาคเสธ ทั้งนี้พนักงานสอบสวนสวนได้คัดค้านการประกันตัวในขั้นสอบสวน เนื่องจากยังต้องรอสอบปากคำอีกหลายประเด็น รอพรุ่งนี้ถึงจะส่งตัวทั้งคู่ไปฝากขังที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางต่อไป
