บุกรวบ กก.บริษัทค้าของเก่า ออกใบกำกับภาษีปลอมกว่า 2,400 ฉบับ เสียหายกว่า 1 พันล้าน

รวบกรรมการบริษัทค้าของเก่า ออกใบกำกับภาษีปลอมกว่า 2,400 ฉบับ เสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรรณลพ รัตนวงษ์ สว.กก.2 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายวิโรจน์ อายุ 58 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 704/2568 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ข้อหาเป็นผู้ประกอบการโดยเจตนาออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิจะออกตามกฎหมาย ได้บริเวณหน้าบ้าน พื้นที่หมู่ 6 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2560 กองตรวจสอบภาษีกลาง (ตส.) ตรวจพบว่า บริษัท โชค กฤติมา ทรัพย์ จำกัด ประกอบกิจการซื้อขายของเก่า มีนายวิโรจน์ ผู้ต้องหา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ออกใบกำกับภาษีปลอมให้กับบริษัทอื่นๆ จำนวน 2,415 ฉบับ มูลค่าสินค้าจำนวน 1,848,045,719.53 บาท ซึ่งเจ้าพนักงานได้ประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ตามกฎหมายประมวลรรัษฎากร ได้เป็นจำนวนเงิน 1,062,141,501.26 บาท
จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน กรมสรรพากร พบว่าสถานที่ตั้งบริษัทดังกล่าวเป็นโกดังที่มีบริษัทอื่นเช่าทำการอยู่ สอบถามผู้เช่าแจ้งว่าก่อนที่ตนจะมาเช่าไม่พบผู้ใดเช่าประกอบกิจการมาก่อน มีลักษณะเป็นโกดังว่างเปล่า จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป