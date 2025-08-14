จอนนี่มือปราบ ยันไม่มีเจตนาบุกรุก หลังยื่น 2 แสนประกันตัว น้อมรับผิด วอนอย่าซ้ำเติม
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม หลังจากที่ จอนนี่มือปราบ และภรรยา ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินสดคนละ 2 แสนบาท ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจาก โดยเจ้าตัวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ยุทธพล ศรีสมพงษ์ โดยระบุว่า
“กราบขอบคุณทุกกำลังใจครับ ผิด ผมก็น้อมรับครับ ผมขอโพสต์เรื่องคดีรีสอร์ตผม โพสต์นี้เป็นโพสต์สุดท้าย ก่อนจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีก ขอให้เป็นเรื่องเลวร้ายของชีวิตที่ได้พบเจอครับ ฝากถึงทุกๆ ท่านที่ติดตามข่าวผมมาตลอดครับ
ด้วยความเคารพ ในสื่อโซเชียล อย่าโพสต์ ดราม่า อย่าเมนต์ด่า อย่าลงคลิปซ้ำผมเลยนะครับ ผมล้มแล้ว ผมยอมทุกอย่างแล้ว ผมไม่ใช่คนเลว หรือคนชั่วอะไร คนเราก็มีผิดพลาดได้ เรื่องกฎหมายที่ดินนิคมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผมไม่มีเจตนาจะทำผิดอะไรตั้งแต่เริ่มครับ อย่าด่าผมเลย ผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปบุกรุกอะไร
ความตั้งใจในปีนั้น อยากเข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยวอุบลฯบ้านเกิด สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ อยากให้คนมาเที่ยวบ้านผมเยอะๆ ผิด ผมก็น้อมรับ และพร้อมแก้ไขครับ วันนี้ผมและภรรยาถูกออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อย และได้ประกันตัว เพื่อจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปครับ ผมสงสารเมียมากๆ และคุณแม่ผมที่ต้องช็อกจนทรุด ผมขอกราบขอโทษทุกๆ คน จากหัวใจลูกผู้ชายครับ
โซเชียลอย่าดราม่า อย่าแขวะ อย่าแซะ อย่าปั่นผมเลย ผมโดนมาหนักมากพอแล้ว สงสารผมเถอะครับ อย่าซ้ำผมเลย ให้โอกาสผมทำมาหากินเลี้ยงลูกเมีย ลูกน้อง ด้วยครับ ความดี ผมก็เคยสร้างไว้มีมากมาย กราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ที่ให้ความเป็นธรรมต่อผมและภรรยา ผมและภรรยาจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปครับ
รีสอร์ตผมต้องปิดตัวลงตามคำสั่งไปก่อน อย่าด่า อย่าแซะผมต่อเลยนะครับ ขอพื้นที่ให้เมียผม ตัวผมทำมาหากินต่อไป ผมไม่ได้ใช่คนเลวครับ คนเราไม่มีใครอยากพลาดครับ พลาดก็แก้ไข โซเชียลอย่าซ้ำผมเลย สงสารผมทีครับ ผมเครียดมากๆ ขอบคุณทุกๆ กำลังใจครับ ผมจะตั้งมั่นทำความดี ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปครับ”