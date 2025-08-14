อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อิทธิพร แก้วทิพย์ เป็นอัยการสูงสุด คนที่ 20

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอิทธิพร แก้วทิพย์ รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2568

สำหรับ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ ว่าที่อัยการสูงสูงสุด คนที่ 20 สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มรับราชการ พ.ศ. 2530 ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย จากนั้นเจริญก้าวหน้าตามลำดับสายงาน

พ.ศ.2543 อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ.2547 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดนครนายก
พ.ศ.2548 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ.2549 อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
พ.ศ.2550 อัยการจังหวัดสีคิ้ว
พ.ศ.2551 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีศาลแขวง
พ.ศ.2558 อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 สำนักงานคดีอาญา
พ.ศ.2562 รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา
พ.ศ.2563 อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ.2564 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา
พ.ศ.2565 รองอัยการสูงสุด

นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดใน พ.ศ.2563-2565 และยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญต่างๆ ที่เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานยุติธรรม อาทิ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 86 หลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 33 หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 12

นอกเหนือจากภารกิจหลักในฐานะอัยการยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในหลายองค์กรสำคัญ เช่น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน กระทรวงแรงงาน อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะกรรมการ สสวท.)