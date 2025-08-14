บาร์ดังเมืองภูเก็ต ไม่รอด ปคบ.นำกำลังบุกทลาย ค้ากามสาว-สาวประเภทสอง อายุต่ำกว่า 18

ปคม.ทลายบาร์ดังภูเก็ต ลักลอบค้ากามเด็กสาว-สาวสองวัย 17 ปี
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม. พ.ต.ท.นัฐพล ดาวเวียง สว.กก.5 บก.ปคม. พ.ต.ต.หญิง พรรษาวดี คล้อยระยับ สว.กก.5 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นางนิรชา อายุ 50 ปี, นายพรชัย อายุ 21 ปี และ นายสมใจ อายุ 21 ปี พร้อมของกลางเงินสด 5,000 บาท และใบเสร็จค่าบาร์ไฟน์นก 500 บาท บาร์ไฟน์เอิร์น 500 บาท ได้ที่ร้านแห่งหนึ่งในหมู่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าร้านแห่งหนึ่งในหมู่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ลักลอบนำเด็กสาวอายุไม่เกิน 18 ปี มาค้าประเวณี จึงให้สายลับทำการล่อซื้อบริการ น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี และ น.ส.บี (นามสมสมุติ) อายุ 17 ปี โดยคิดค่าตัวคนละ 2,500 บาท และต้องจ่ายเป็นค่า bar fine ให้กับร้านคนละ 500 บาท
เมื่อจ่ายเงินแล้วจึงได้แสดงตัวจับกุมนางนิรชา เจ้าของร้าน, นายพรชัย ลูกชายนางนิรชา และนายสมใจ แฟนของนายพรชัย ทำหน้าที่ดูแลกิจการภายในร้าน พร้อมช่วยเหลือเด็กสาวทั้งสองรายและนายซี (นามสมมุติ) สาวประเภทสอง อายุ 17 ปี เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไป
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารู้เห็นการตกลงเสนอขายบริการทางเพศของเด็กสาวในร้าน โดยยอมรับว่าค่า bar fine จำนวน 500 บาทที่ร้านได้รับคือเงินค่าบริการของเด็กที่ออกไปให้บริการทางเพศกับลูกค้าข้างนอก และจะคืนให้เด็ก 100 บาท เมื่อทางร้านได้รับเงินค่า bar fine แล้ว
เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์แก่ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปคม.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป