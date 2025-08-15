เสียงดังสนั่น! โตโยต้า วิช พุ่งเสยท้าย รถบรรทุกคอนกรีต จอดข้างทาง คนขับเจ็บ-หญิงนั่งมาด้วยดับ
เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม ร.ต.อ.สมบูรณ์ เกตุมาตย์ รองสารวัตร(สอบสวน) สน.ตลิ่งชัน รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ บนถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.
ที่เกิดเหตุเป็นถนนคู่ขนาน 3 ในช่องทางเลนซ้าย พบรถบรรทุก 10 ล้อพื้นเรียบขนแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ยี่ห้ออีซูซุ สีน้ำเงิน สภาพท้ายรถมีรอยพุ่งชน ใกล้กันพบยางล้อแม็ครถยนต์และซากประตูด้านซ้าย
ห่างออกไปประมาณ 5 เมตร พบรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า วิช สีขาว สภาพหน้ารถพังยับเยิน ล้อหน้าและประตูฝั่งซ้ายหลุดกระเด็น จากการตรวจสอบภายในรถพบผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บและผู้หญิง 1 ราย เสียชีวิต นั่งโดยสารมาด้วยติดคาซากรถ
เจ้าหน้าที่จึงนำร่างออกมาทราบชื่อ น.ส.ณิชาภา อายุ 41 ปีสภาพมีบาดแผลตามร่างกายและแขนหักผิดรูปส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อนายเอกชัย อายุ 48 ปีนำตัวส่งโรงพยาบาลมิตรประชา เจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถามนายเพลิน อายุ 65 ปีคนขับรถบรรทุก 10 ล้อให้การว่า ได้ขนแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป มาจากลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อไปส่งให้ลูกค้าสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่ง ย่านฝั่งธนฯ ระหว่างทางเกิดอาการปวดปัสสาวะ จึงจอดรถไว้ในช่องทางซ้ายสุด และเปิดสัณญาณไฟเตือนท้ายรถไว้ ขณะเข้าห้องน้ำภายในปั้มน้ำมัน จู่ๆได้ยินเสียงดังสนั่น จึงรีบวิ่งออกมาดูก็พบว่า มีรถยนต์พุ่งเสยชนท้ายรถบรรทุกแล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดและสอบสวนเพิ่มเติมคนขับรถบรรทุก 10 ล้อ และรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้น ก่อนสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป