อดีตเจ้าของร้านอาหาร ลักเก๋งอาจารย์วิทยาลัย ขูดทะเบียน-สวมใหม่ ก่อนถูกจับ อ้างอยากขับรถเล่น
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 สภ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน จับกุมตัวนายธีระพงษ์ หรือบอย อายุ 39 ปี ผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์รถยนต์ได้ ภายในลานวัดสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
นายธีระพงษ์ ผู้ต้องหาลักรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีออส สีขาว ซึ่งเป็นของอาจารย์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเสนา เหตุเกิดขณะรถจอดอยู่ภายในบ้านพักครูของวิทยาลัยฯ
โดยหลังจากก่อเหตุ ได้ทำการขูดลอกป้ายทะเบียนจนเหลือเพียงพื้นสีขาว มองไม่เห็นหมายเลขทะเบียน และได้นำแผ่นป้ายทะเบียนจากรถคันอื่นมาติดแทน ก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่นเป็นเวลาหลายวัน
อย่างไรก็ตาม นายธีระพงษ์ได้ย้อนกลับเข้ามายังพื้นที่ อ.เสนาอีกครั้ง ด้วยความตายใจว่า ตำรวจไม่สามารถติดตามตัวได้ กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ในที่สุด
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายธีระพงษ์ให้การว่า อาศัยอยู่กับครอบครัวซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานทำความสะอาดของวิทยาลัยการอาชีพเสนา ในคืนวันที่ 8 สิงหาคม เวลาประมาณ 20.00 น. ได้บุกเข้าไปในบ้านพักอาจารย์
โดยอ้างว่า ต้องการหาของกิน และไปพบกุญแจรถยนต์วางอยู่ จึงลองติดเครื่องและขับรถออกไป โดยอ้างว่าไม่มีเจตนาจะขโมย เพียงแค่ต้องการนำรถออกไปขับเที่ยว และตั้งใจจะนำรถกลับมาคืนในภายหลัง ก่อนถูกจับขณะจอดรถอยู่ภายในวัด เพื่อรอเวลาเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเผยว่า นายธีระพงษ์ เคยเปิดร้านอาหารป่าชื่อดังในตลาดแกรนด์ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา แต่ภายหลังถูกจับในคดียาเสพติด ซึ่งรับผิดแทนภรรยาโดยไม่ซัดทอด ภายหลังพ้นโทษได้กลับมาอาศัยอยู่กับครอบครัว ทำอาชีพเก็บของเก่าขาย ก่อนมาก่อเหตุลักรถในครั้งนี้
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จนพบว่าผู้ต้องหาได้ขูดลอกแผ่นป้ายทะเบียนเดิมและใช้ป้ายทะเบียนปลอมเพื่ออำพรางการหลบหนี โดยเดินทางไปยังพื้นที่ จ.ชลบุรี ก่อนจะย้อนกลับมาในพื้นที่เดิม และถูกจับกุมตัวได้ในที่สุด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายธีระพงษ์ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เสนา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป