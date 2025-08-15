รวบแล้ว ผู้กองปอยเปต ตร.เก๊แก๊งคอล จนมุมที่สระแก้ว ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยันโดนหลอกไปทำ

รวบแล้ว ผู้กองปอยเปต ตำรวจเก๊แก๊งคอล จนมุมที่สระแก้ว เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยันโดนนายจ้างจีนหลอก
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. จับกุม นายบุญอุ้ม อายุ 24 ปี สัญชาติไทย ตามหมายจับของศาลจังหวัดตะกั่วป่า ที่ จ.51/2568 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2568
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาตามหมายจับได้หลบหนีการจับกุมมาบริเวณศูนย์การค้าอินโดจีน จ.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบ กระทั่งพบตัว
จากการสอบถามผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่า ขอปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เนื่องจากโดนหลอกให้ไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยมีคนจีนเป็นนายจ้างมาสแกนใบหน้า และมีการใช้ AI ปลอมแปลงใบหน้าตนเอง เป็นเจ้าพนักงานตำรวจไปหลอกลวงผู้เสียหายให้หลงเชื่อ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดส.จึงได้ทำการจับกุมและนำผู้ต้องหาส่ง กก.3 บก.สอท.2 เพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. กล่าวว่า พฤติการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้จะลวงว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ และหลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบโทรศัพท์มือถือและคนร้ายจะทำการโอนเงินจากบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารของผู้เสียหายไปยังบัญชีของคนร้าย
โดยนายบุญอุ้ม จะโดนข้อกล่าวหา คือ กระทำผิดฐาน “เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงาน และเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน,
ร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนเอง และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด”