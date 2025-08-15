บุกทลาย โรงงานผลิตซอส-กาแฟปลอม สวมยี่ห้อดัง รวมเกือบ 8 หมื่นชิ้น อึ้งใช้วิธีกรอกมือ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 3 จุดในพื้นที่ กทม.และปทุมธานี ก่อนจับกุม น.ส.ณัฐกานต์ อายุ 35 ปี และนางวัน (สัญชาติลาว) อายุ 55 ปี พร้อมของกลาง ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส ผงชูรส กาแฟสำเร็จรูปปลอมเลียนแบบเครื่องหมายการค้า และอุปกรณ์การผลิตต่างๆ รวมกว่า 75,635 ชิ้น
ทั้งนี้ ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าลักลอบนำซอสและซีอิ๊วปลอมมาวางจำหน่ายภายในตลาดลาว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เสี่ยงเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากเป็นสินค้าปลอมไม่ได้มาตรฐาน
หลังจากนั้นสืบสวนจนทราบว่า ทุกสัปดาห์จะมีรถตู้ทึบคันหนึ่งนำสินค้าปลอมดังกล่าวมาส่งให้กับผู้ค้ารายย่อยในตลาดเป็นประจำ เจ้าหน้าที่จึงแกะรอยจากรถคู้คันดังกล่าว จนทราบตัวผู้ขับคือ นางวัน พักอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งย่านประเวศ กทม. จึงรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นห้องพัก พบสินค้าจำพวกซอสปรุงรสของปลอมจำนวนหนึ่ง
ต่อมา ตำรวจได้นำตัว นางวัน มาสอบปากคำขยายผลสืบหาต้นตอแหล่งผลิต จนทราบว่าสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดมาจาก น.ส.ณัฐกานต์ ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีโรงงานผลิตและสถานที่จัดเก็บอยู่ในพื้นที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นอกจากนี้ ยังพบว่าขั้นตอนในการผลิตสินค้าปลอมของโรงงานดังกล่าว ยังเป็นการผลิตในลักษณะใช้คนงานกรอกมือ ขาดความสะอาด ไม่มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นจนสามารถจับกุม น.ส.ณัฐกานต์ พร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การรับสารภาพ จึงแจ้งข้อหา “ปลอมเครื่องหมายการค้า และจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม, ผลิตอาหารปลอม” และได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ต่อไป