บุกจับ 2 คลินิกดัง รวบหมอเถื่อน ฉีดเพิ่มขนาด-ขลิบเจ้าโลก พบสุดสกปรก เสี่ยงอันตราย

ปคบ.ร่วม สสจ.ปทุมธานี บุกจับ 2 คลินิกดัง ศัลยกรรมทำสวย ฉีดเพิ่มขนาด-ขลิบเจ้าโลก สุดสกปรก ทั้งเสี่ยงอันตราย ไร้แพทย์ตัวจริง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.รุตินันท์ สัตยาชัย สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมด้วย นพ.นนท์ จินดาเวช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นำกำลังเข้าตรวจค้นสถานพยาบาล รับทำศัลยกรรมอวัยวะเพศเถื่อน และแพทย์เถื่อน จำนวน 2 แห่งใน จ.ปทุมธานี หลังรับการร้องเรียนว่าเป็นคลินิกศัลยกรรมที่เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้ตรวจรักษาโดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ แต่มีการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ สื่อให้เข้าใจว่ามีแพทย์ผู้ความเชี่ยวชาญฉีดเพื่อเพิ่มขนาดและขลิบอวัยวะเพศชาย
จากการตรวจสอบคลินิกเป้าหมายแห่งแรก ตั้งอยู่ริมถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งพบโฆษณาเปิดรับศัลยกรรมความงาม ยกคิ้ว ตัดถุงใต้ตา รับฉีดเพิ่มขนาดและขลิบอวัยวะเพศชาย ขณะเข้าตรวจค้น พบ นายเคนโซ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี กำลังทำหัตถการให้กับผู้มารับบริการ จากการตรวจสอบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล แต่อย่างใด
นอกจากนี้ยังพบว่า ภายในคลินิกมีสภาพไม่ถูกสุขอนามัยเป็นอย่างมาก โดยวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งที่ใช้แล้ว และยังไม่ใช้รวมกันบนพื้นและในห้องครัว อีกทั้งนำหลอดฉีดยาที่เจาะเลือดแล้วผู้ป่วยวางรวมอยู่ในตู้เก็บของ โดยไม่มีการแยกขยะติดเชื้อแต่อย่างใด รวมถึงนำขยะที่อาจติดเชื้อทิ้งไว้รวมกับขยะ หรืออุปกรณ์การแพทย์อื่นด้วย จึงทำการจับกุม นายเคนโซ พร้อมตรวจยึดของกลาง เป็นยาแผนปัจจุบันและเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ในการรักษากว่า 30 รายการ รวม 625 ชิ้น
สอบสวน นายเคนโซ รับว่าตนเองจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มาทำงานที่นี้ได้ประมาณ 3-4 เดือน รับเงินเดือนเดือนละ 27,000 บาท โดยคลินิกแห่งนี้จะมีแพทย์เข้ามาทำหัตถการเป็นบางวัน โดยตนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ หากวันใดไม่มีแพทย์มา ตนก็จะทำหัตถการด้วยตนเอง จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.ดำเนินคดี
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าสถานพยาบาลดังกล่าวเปิดดำเนินการมีสาขาทั่วประเทศหลายสาขา จากการตรวจสอบพบแพทย์ที่โฆษณาเป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไป
ส่วนเป้าหมายที่ 2 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่คลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งที่อยู่ย่านเดียวกัน คลินิกเปิดให้บริการฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ เลเซอร์ ร้อยไหม และศัลยกรรมอื่น ขณะตรวจค้นพบ น.ส.อริยา (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี กำลังทำหัตถการฉีดวิตามินให้กับผู้มารับบริการ จากการตรวจสอบพบว่า สถานพยาบาลได้รับอนุญาตถูกต้อง แต่ไม่มีแพทย์อยู่ประจำ
สอบถาม น.ส.อริยา รับว่าตนเองจบการศึกษาระดับ ปวช. และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใด ตนทำงานมาประมาณ 1 ปี รายได้เดือนละ 15,500 บาท เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัว น.ส.อริยา พร้อมตรวจยึดของกลาง ยาแผนปัจจุบัน และยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา รวม 13 รายการ จำนวน 175 ขวด ส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดี
ด้าน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตำรวจ บก.ปคบ.รับแจ้งเบาะแสบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ทำการรักษาโรค และทำหัตถการฉีดเสริมความงามให้ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนว่า การฉีดฟิลเลอร์เพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายเป็นรสนิยมทางเพศส่วนตัวในแต่ละบุคคล ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพในแง่ทางการแพทย์แต่อย่างใด
การผ่าตัดเพื่อใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอวัยวะเพศอาจทำให้เสี่ยงต่อการอักเสบจนถึงขั้นติดเชื้อและอาจส่งผลร้ายให้อวัยวะเพศใช้การไม่ได้ และแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ลักลอบกระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สวมรอยเป็นหมอ, หมอเถื่อน หรือคลินิกเถื่อน ให้หยุดพฤติการณ์ดังกล่าวทันทีด้วย