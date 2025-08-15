สภาทนายความ เผย วัดพระบาทน้ำพุมีทนายอยู่แล้ว ยันไม่เคยตั้งทีมเข้าช่วย เหตุคดีไม่เข้าเงื่อนไข
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน จากกรณีที่ นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความวัดพระบาทน้ำพุ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าตนเองได้ถอนตัวจากการเป็นทนายความ ว่าความในคดีที่ดินของวัดพระบาทน้ำพุแล้ว เนื่องจากได้รับการประสานจากทางวัดว่า ได้มีทีมทนายความจากสภาทนายความเข้าไปดูแลคดีแล้ว แต่ยังเป็นทนายความของธวัชอยู่นั้น
นายวีรศักดิ์ โชติวานิช รองเลขาธิการ สภาทนายความ เปิดเผยว่า ทางวัดไม่ได้ร้องขอให้สภาทนายความ ฯ เข้าไปดูแลคดีนี้ อีกทั้งทางวัดก็มีทนายความอยู่แล้ว ประกอบกับคดีนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่สภาทนายความ ฯ จะเข้าไปช่วยทำคดี เนื่องจากไม่ใช่เป็นผู้ยากไร้, ไม่ใช่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และไม่ได้การคุ้มครองเพื่อประโยชน์สาธารณะ
อีกทั้งชี้แจงว่า นายวิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ก็ไม่ได้ตั้งทีมกฎหมายส่วนตัวเข้าไปช่วยเหลือทางวัดแต่อย่างใด เนื่องจากทางวัดมีทนายความอยู่แล้ว