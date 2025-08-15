สภาทนายความ เตรียมตั้งทีมศึกษาแนวทาง ดำเนินคดี 2 พ่อลูกตระกูลฮุน

สภาทนาย เตรียมตั้งทีมศึกษาเเนวดำเนินคดีผู้นำกัมพูชา เเพ่ง-อาญา ส่วนปมบังคับโทษไม่ได้ไม่หวั่น ยันใช้สิทธิกฎหมายปกป้องสิทธิประชาชนไว้ก่อน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน นายวีรศักดิ์ โชติวานิช รองเลขาธิการ สภาทนายความ ในฐานะรองโฆษกสภาทนายความ เปิดเผยถึงกรณีการสู้รบที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่า ทางสภาทนายความฯ เล็งเห็นแล้วว่ามีการสั่งการจาก สมเด็จฮุน เซน และ ฮุน มาเนต สองผู้นำประเทศกัมพูชา ให้ทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นเปิดศึกกับฝ่ายไทย ซึ่งละเมิดสนธิสัญญาออตตาวา เข้าข่ายเป็นอาชญากรสงคราม ซึ่งทำให้มีประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่สู้รบได้รับผลกระทบ ทั้งเสียชีวิต, ได้รับบาดเจ็บ และได้รับความเสียหาย
สภาทนายความฯ จึงจะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องคดีแพ่งเป็นหลัก เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพราะกรณีนี้เราสามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการของกฎหมายแพ่งของไทย ซึ่งเปิดช่องให้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยได้ จึงอยากให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ามาให้ข้อมูลกับทางสภาทนายความ ฯ เพื่อรวบรวมยื่นฟ้องศาล เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจาก ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต
นายวีรศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการฟ้องแพ่งนั้น จะยื่นฟ้องแบบคดีกลุ่ม เพราะมีความซับซ้อนต่อกระบวนการพิจารณา แต่จะฟ้องเป็นคดีแพ่งสามัญ และขอศาลให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เมื่อยื่นฟ้องต่อศาล จะส่งหมายให้ ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต ผ่านทางสถานทูตกัมพูชา แม้ว่าผลสุดท้ายจะบังคับให้ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต มาขึ้นศาลได้หรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย แต่เราต้องใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ส่วนทางคดีอาญานั้น ทางสภาทนายความฯ จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อศึกษาในข้อกฎหมาย ระหว่างประเทศ ในเรื่องของอาชญากรสงคราม เพื่อให้เป็นข้อมูลกับทางรัฐบาลด้วย เป็นการทำงานคู่ขนานกันไป