ศาลศรีสะเกษจัดสายไฟเดินใต้ดินให้กองทัพ ภ.2 ใช้ประโยชน์ หลังพบขาดเเคลน

ศาลศรีสะเกษ ร่วมกับศาลเยาวชนฯนครสวรรค์ ช่วยทหารชายเเดน จัดสายไฟเดินใต้ดิน-ของจำเป็นให้กองทัพ ภ.2 ใช้ประโยชน์ หลังทราบขาดเเคลน เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ศาลจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 โดยมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่ 2
โดย นายกฤษดา ศรีกัลยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานเเละยังเป็นตัวแทนมอบสิ่งของจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทหาร เช่น สายไฟ ยาสามัญ ยากันยุง และอาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนและส่งกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งปฏิบัติภารกิจในเขตชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ โดยมีร้อยเอกโชติสกุล จอมเกาะ ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่สนาม ที่ 6232 กองกำลังสุรนารี เป็นตัวแทนรับมอบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางผู้พิพากษาในศาลจังหวัดศรีสะเกษทราบว่า ทหารไทยชายแดนขาดแคลนสายไฟแบบเดินใต้ดินเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อรับทราบก็มีการดำเนินการจัดซื้อในทันทีเพื่อให้ทันสถานการณ์และมาส่งมอบเพื่อใช้ประโยชน์ได้ทันในวันนี้เลย
