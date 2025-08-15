สืบสายไหมร่วมปส. แกะรอย ตามรวบแก๊ง‘วิน ชลบุรี’ เช่าตึกย่านลำลูกกา ซุกไอซ์ เกือบ 500 กิโล

สืบสายไหมร่วมปส. แกะรอย ตามรวบแก๊งวิน ชลบุรี เช่าตึกย่านลำลูกกา ซุกไอซ์ เกือบ 500 กิโล
เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ผบก.น.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.ณธัชพงศ์ กิรัมย์ ผกก.สน.สายไหม พ.ต.ท.ดิษยเดช ยิ้มแย้ม รอง ผกก.สส.สน.สายไหม ชุดสืบสวน สน.สายไหม และชุด กก.1 บก.ปส.1 ร่วมกันจับกุม 1.นายธนภัทร อายุ 20 ปี 2.นายพีรทรรศน์ อายุ 20 ปี 3.นายอนาวิน อายุ 27 ปี พร้อมของกลางยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ 422 กก. ภายในอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถ.นิมิตรใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ก่อนเกิดเหตุฝ่ายสืบสวน สน.สายไหม ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า มีผู้ต้องหาฉายา ‘วิน ชลบุรี’ ได้นำยาเสพติด (ไอซ์) มาซุกซ่อนเก็บไว้ที่บ้านเช่า ริมถนนนิมิตรใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยจะขับเข้ามาทยอยเอาของในช่วงเวลากลางคืนไปปล่อยต่อให้ลูกค้า จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ พบว่าน่าจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดจำนวนมากจริง จึงได้ทำการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปส.1 บช.ปส. เพื่อร่วมทำการวางแผนสุ่มจับกุม
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เวลาประมาณ 06.00 น. พบรถเก๋งและรถกระบะตู้ทึบ ขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านหลังดังกล่าวแล้วเข้าไปในบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น พบคนขับรถทั้งสองคันคือนายธนภัทร และนายพีรทรรศน์
จากการตรวจค้นภายในบ้านหลังดังกล่าว พบยาไอซ์ของกลาง ซุกซ่อนใส่ไว้ในถุงดำจำนวนหลายถุง ตรวจสอบพบว่าเป็นไอซ์แพคละประมาณ 1 กก. มีจำนวนทั้งหมด 422 แพค รวมน้ำหนักประมาณ 422 กก.
นายธนภัทรรับว่า ถูกจ้างให้มาช่วยขนไอซ์ไปส่งให้ลูกค้า โดยเมื่อขนเสร็จแล้วตามออเดอร์ จะมีคนนำทางไปส่งของให้ลูกค้าอีกทีหนึ่ง
ต่อมาได้มีชายตำหนิรูปพรรณคล้ายนายวินขับรถยนต์สีขาวมาที่หน้าบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัว พบว่าคือนายอนาวิน เจ้าของฉายา ‘วิน ชลบุรี’ รับว่ามาตรวจสอบความเรียบร้อยของการขนไอซ์ ก่อนที่จะพาไปที่หมายต่อไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินการตามกฎหมาย และขยายผลต่อไป