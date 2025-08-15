รวบลูกจ้างแสบ แอบยักยอกเงินบริษัท เจ้าตัวสารภาพนำเงินดังกล่าวใช้จ่ายส่วนตัว

จนท.รวบลูกจ้างแสบ แอบยักยอกเงินบริษัทเงินกู้ เจ้าตัวสารภาพนำเงินดังกล่าวใช้จ่ายส่วนตัว
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. สั่งการให้ พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ผบก.น.2 เร่งรัดกวดขันจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับที่สร้างความเดือดร้อนตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ทาง พ.ต.อ.อัครพล โทยะ ผกก.สส.บก.น.2 ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.ธนภัทร กำลังแรง สว.กก.สส.บก.น.2 พร้อมกับพวกสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้างเก่า ต่อมาตรวจสอบข้อมูลพบว่า น.ส.อนงค์นาฎ หรือตุ้ย อายุ 45 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงธนบุรีที่ จ.174/2568 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 ความผิดฐาน “ยักยอก” หลบหนีอยู่บริเวณปั๊มน้ำมัน ถ.สุวรรณสร หมู่ 3 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จึงจับกุม
น.ส.อนงค์นาฎสารภาพว่า เมื่อประมาณปีที่แล้วขณะนั้นตนทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งแถวท่าข้าม มีลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของตนเพื่อชำระค่าสินค้ายอดรวมประมาณ 180,000 บาท แต่ไม่ได้นำส่งบริษัท และนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระหนี้เงินกู้รายวัน และใช้จ่ายส่วนตัว จากนั้นลาออกจากบริษัทดังกล่าว กลับมาหลบซ่อนตัวที่บ้านเกิด จนมาถูกจับกุม จากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป