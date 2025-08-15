สถานทูตสหรัฐ ชื่นชม ร.ต.อ.เขมชาติ ดีเอสไอ ดันแก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ 

สถานทูตสหรัฐ ชื่นชม ร.ต.อ.เขมชาติ ผอ.กองคดีเทคโนโลยีฯ ดีเอสไอ ผลักดันแก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เพจสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก U.S. Embassy Bangkok ระบุว่า #ศิษย์เก่าคนเก่ง: ร.ต.อ. เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ศิษย์เก่าของโครงการ International Visitor Leadership Program (#IVLP) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ในภูมิภาคอาเซียน
รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนามาตรการความมั่นคงทางไซเบอร์และส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดย ร.ต.อ.เขมชาติ ผลักดันการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาค เราขอชื่นชมความพยายามอย่างต่อเนื่องของ ร.ต.อ. เขมชาติ ในการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ยั่งยืนค่ะ