รวบ “นักรบลายพราง” โพสต์ขายอาวุธปืนดัดแปลง-เครื่องกระสุน ทางออนไลน์
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม กก.สืบสวน 1 บก.สส.บช.น. ประกอบด้วย พ.ต.ท.พิสิทธิ์ เตชะ สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.บช.น., ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายรพีภัทร (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี ที่บ้านพัก ตรอกวัดจันทร์ในแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืนดัดแปลง พร้อมเครื่องกระสุน และอุปกรณ์ในการดัดแปลงอาวุธปืนฯ
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทำการ สืบทราบว่าผู้ใช้เฟซบุ๊ก “นักรบ ลายพราง” มีพฤติกรรมการซื้อขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนผ่านช่องทางออนไลน์ จากการสืบสวนพบข้อมูลอันน่าเชื่อได้ว่านายรพีภัทร คือผู้ใช้เฟซบุ๊คดังกล่าวจริง และมีพฤติการณ์ในการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนผ่านทางช่องทางออนไลน์
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้เข้าตรวจค้นบ้านเช่าไม่มีเลขที่ซึ่งอยู่ติดกันกับบ้านพักนายรพีภัทร พบของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ เครื่องกระสุนปืนและเครื่องมือในการตัดแปลงเพื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ให้เป็นอาวุธปืน
นายรพีภัทร รับสารภาพโดยตนจะสั่งซื้ออุปกรณ์ประกอบอาวุธปืนหลาย ๆ อย่างมาจากช่องทางออนไลน์ เพื่อนำมาประกอบเป็นชุดลั่นไกและอาวุธปืน รวมทั้งเครื่องกระสุนปืน เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ซื้อตามคำสั่งซื้อจากกลุ่มซื้อขายอาวุธปืน ผ่านช่องทางออนไลน์
ด้านพล.ต.ต.โชติวัฒน์ ผบก.สส.บช.น. กล่าวต่ออีกว่าผู้ต้องหารับว่าประกอบอาชีพดังกล่าวมาประมาณ 10 ปี ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติก็เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาดังกล่าวแล้ว เนื่องจากว่าผู้ต้องหามีความถนัดในเรื่องนี้ตอนที่รับราชการทหารทางภาคใต้ พอปลดประจำการมาเลยเห็นช่องทางในการสั่งอาวุธปืนมาดัดแปลงเปลี่ยนลำกล้องให้ใช้งานได้จริงแล้วโพสต์ขายทางออนไลน์ ซึ่งมีลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบว่า”มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่งนำเข้า มี หรือจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต” และนำตัว นายรพีภัทร พร้อมด้วยของกลาง ส่งพนักงาน สอบสวน สน.วัดพระยาไกร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป