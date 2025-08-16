บุกตรวจผับจีนย่านห้วยขวาง ลักลอบเปิดบริการ พบนักเที่ยวกว่า 300 คน ฉี่ม่วง 6 ราย ตร.สั่งปิด 5 ปี
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.ห้วยขวาง พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.อ.พลสิทธิ์ สุทธิอาจ ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 นางสาวสุวรรณา ว่องวานิช ผอ.ส่วนประสานพื้นที่ ป.ป.ส.กทม. นางสาววนิด พรสิริมงคล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ป.ป.ส.กทม. สนธิกำลังตำรวจ สน.ห้วยขวาง, กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.), ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) รวมกว่า 50 นาย บุกเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ซอยประชาอุทิศ 11 แขวงและเขตห้วยขวาง กทม. ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน
ที่เกิดเหตุพบนักเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 328 คน กำลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนาน เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดกิจกรรมทุกอย่าง จากการตรวจสอบห้องโถงใหญ่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่พบสารเสพติดในนักเที่ยวชาวเวียดนาม ชาย 1 คน และหญิงเวียดนาม 1 คน
บริเวณชั้นลอยซึ่งแบ่งเป็นห้องวีไอพี จำนวน 4 ห้อง ห้องวีไอพี V888 พบนักท่องเที่ยวชายชาวจีน 8 คน ห้องวีไอพี V999 พบนักท่องเที่ยว 17 คน แบ่งเป็นชายชาวจีน 10 คน หญิงชาวจีน 6 คน และชาวเวียดนาม 1 คน พบมีสารเสพติด เมทแอมเฟตามีน 2 คน และเคตามีน 2 คน ทั้งนี้ยังพบ Happy Water (แฮปปี้วอเตอร์) จำนวน 4 ซอง ตกอยู่ใกล้ตู้เก็บแก้วภายในห้อง เมื่อสอบถามนักเที่ยวไม่มีใครรับเป็นเจ้าของสารเสพติด เจ้าหน้าที่จึงประสานกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) เข้ามาเก็บดีเอ็นเอนักเที่ยวไว้เป็นหลักฐาน
พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.ห้วยขวาง กล่าวว่า การเข้าตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากทาง สน.ห้วยขวาง ได้รับแจ้งว่ามีสถานประกอบการลักลอบเปิดให้บริการ จึงสืบสวนทราบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งจากการหาข้อมูลเชื่อว่าอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยา ประกอบกับเป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ให้กวดขันตรวจสอบสถานบันเทิงในพื้นที่ จึงมีการร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กก.ดส., ตม., ป.ป.ส., โดย ตม.จะมีการตรวจสอบการเข้าออกประเทศไทยของต่างชาติ ไม่ว่าจะเข้ามาทำงานหรือท่องเที่ยว
เบื้องต้นไม่พบผิดกฎหมาย ในส่วน ป.ป.ส.จะเป็นการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของนักเที่ยวและพนักงานร้านซึ่งมีทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยมีการตรวจหาสารเสพติด 3 ชนิด เมทแอมเฟตามีน ยาอี และยาเค
ซึ่งผลการตรวจสอบทั้งหมดพบนักเที่ยวรวมพนักงานชาย หญิง ทั้งคนไทยและต่างชาติ จำนวนกว่า 328 ราย คนไทย 122 คน ชาวต่างชาติ 206 คน จากการตรวจหาสารเสพติดทุกคน พบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย 6 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนและเวียดนาม และยังพบแฮปปี้วอเตอร์อีก 4 ซอง ในส่วนผู้ที่พบสารเสพติดก็นำตัวส่งตรวจที่ รพ.นพรัตนราชธานี เพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้งก่อนจะดำเนินการขั้นต่อไป
พ.ต.อ.ประสพโชคกล่าวอีกว่า ส่วนทางร้านจากการตรวจสอบไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการและไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุรา จึงควบคุมตัวผู้จัดการไปดำเนินคดี พร้อมเสนอสั่งปิด 5 ปี ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ต่อไป
ทั้งนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์หากพี่น้องประชาชนพบเห็นสถานที่ใดที่มีต่างชาติรวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการป้องปรามการเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรม