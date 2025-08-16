อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

แก๊งรถหรู ประชันความเร็ว ชนสนั่น 10 คันรวด กลางทางด่วนอุดรรัถยา หนุ่มบีเอ็มเล่านาทีระทึก

แก๊งรถหรู ประชันความเร็ว ชนสนั่น 10 คันรวด กลางทางด่วนอุดรรัถยา คราบน้ำมันเต็มถนน หนุ่มบีเอ็มเล่านาทีระทึก

เมื่อเวลา 01.30 น.วันที่ 16 สิงหาคม 68 พ.ต.ต.ฐาปนพงษ์ พึ่งมี สว.จร.สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันหลายคัน บนทางด่วนอุดรรัถยา ฝั่งขาออก เหนือเมืองทองธานี มุ่งหน้าบางปะอิน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยการทางพิเศษเข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณเหนือเมืองทองธานี เป็นถนน 2 ช่องจราจร พบรถยนต์เก๋งแต่งซิ่งประมาณ 10 คัน บางคันเป็นรถหรูราคาแพง ซึ่งทุกคันได้รับความเสียหายยับเยิน โดยรถนั้นกีดขวางทั้ง 2 ช่องจราจร มีเศษชิ้นส่วนของรถยนต์ที่แตกและหลุดกระจายเต็มพื้น รถอื่นไม่สามารถผ่านทางได้ และมีคราบน้ำมันรั่วอยู่บนพื้นถนนจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปากเกร็ดและเจ้าหน้าที่กู้ภัยการทางพิเศษได้ประสานรถยกจำนวนหลายคันมาเคลื่อนย้ายรถที่เสียหายออกจากผิวจราจร และทำความสะอาดคราบน้ำมันซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าที่จะเปิดใช้ทางด่วนได้ตามปกติ

ADVERTISMENT

นายอชิตพล อายุ 29 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู สีน้ำเงิน ที่ถูกชน กล่าวว่า ตนเองขับรถไปรับแฟนมาจากที่ทำงานเพื่อจะเดินทางกลับบ้านย่านธรรมศาสตร์รังสิต ในขณะที่ขับรถอยู่ในช่องทางขวาก็มองเห็นรถเก๋งสีขาวขับมาพุ่งชนท้ายรถของตน ทำให้รถเสียหลักหมุน เป็นจังหวะเดียวกันกับรถอีกคันนึงที่ขับตามกันมาด้วยความเร็วพุ่งชนซ้ำอีกครั้ง รถที่ชนตนคันแรกหลังเกิดเหตุได้ขับหนีไป เท่าที่จำได้เป็นรถฮอนด้า ซิตี้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้แฟนตนบาดเจ็บที่ศีรษะจากการกระแทก ได้นำส่งโรงพยาบาลแล้ว

พ.ต.ต.ฐาปนพงษ์ พึ่งมี สว.จร.สภ.ปากเกร็ด กล่าวว่า ได้รับแจ้งเหตุรถชนบนทางด่วนจำนวนหลายคัน จึงได้เดินทางมาตรวจสอบ จุดเกิดเหตุเลยทางขึ้นเมืองทองธานี มุ่งหน้าบางปะอิน มีรถชนกันประมาณ 10 คัน และกีดขวางการจราจร จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนเร่งเคลียร์พื้นที่ จากที่พบครั้งแรกสภาพรถกีดขวางทั้ง 2 ช่องจราจร มีคราบน้ำมัน และเศษวัสดุแตกกระจายทั้ง 2 ช่องทาง ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ อยู่ระหว่างรอตรวจสอบกล้องวงจรปิด เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย

ภาพจากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งบันทึกภาพได้เวลา 00.59 น. เป็นช่วงโค้งเมืองทอง ซึ่งถนนช่วงนี้บีบช่องจราจรลงจาก 3 ช่องเหลือ 2 ช่องจราจร พบรถยนต์สีขาว จำนวน 3 คัน ขับตามกันมาในด้วยความเร็ว โดยมี 1 คันขับเลนขวา และอีก 2 คันตามกันมาเลนซ้าย ขณะเดียวกันที่ด้านหน้าสุดมีรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูสีน้ำเงินขับอยู่ในช่องขวา ได้พยายามหลบกลุ่มรถที่ใช้ความเร็วมาโดยจะเปลี่ยนเลนไปทางซ้าย แต่ถูกรถยนต์สีขาวในเลนขวาชนท้าย ทำให้รถเสียหลักหมุนก่อนจะถูกรถเก๋งที่ขับมาชนซ้ำ ซึ่งหลังเกิดเหตุชนก็มีรถที่ขับตามกันมาพุ่งชนซ้ำอีกหลายคัน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุ เก็บคลิปกล้องหน้ารถเป็นหลักฐานไว้ ซึ่งจะต้องสอบปากคำผู้ขับขี่รถยนต์ทั้ง 10 คัน เพื่อหาสาเหตุการชนกันในครั้งนี้เพิ่มเติม รวมไปถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากทางด่วน หากพบการกระทำผิดว่ามีการแข่งขันจนทำให้เกิดอุบัติเหตุจะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป