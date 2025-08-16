ตร.ไซเบอร์ รวบแก๊งเวียดนามเทากลางห้างดัง พร้อมคนไทยรับจ้างเปิดบัญชีม้ารายวัน ขยายผลพบมีผู้เสียหายแล้วกว่า 30 ราย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาดย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ตศิริวัฒน์ ดีพอ ผบช.สอท.1 พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.อดิชาต อมรประดิษฐ ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการจับกุม 10 ผู้ต้องหาชาวเวียดนามเทากลางห้างดัง หลังรวมหัวกับคนไทยทำธุรกิจบัญชีม้าครบวงจร
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่า มีกลุ่มชาวเวียดนามระดับผู้บริหารของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดบัญชีนิติบุคคลเพื่อให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้ามา ก่อนติดต่อนายหน้าคนไทยให้จัดหาบัญชีม้าแบบวันเดย์โดยให้ค่าจ้างคนละ 3,000-5,000 บาท เพื่อโอนเงินต่อให้บัญชีม้ารีบถอนเงินสดออกจากบัญชีที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็มมาให้ ซึ่งขณะดำเนินการจะมีชาวเวียดนามเฝ้าติดตามควบคุมอยู่ด้วย ต่อมาตำรวจทราบว่าชาวเวียดนามกลุ่มดังกล่าวได้นัดหมายกับนายหน้า เพื่อพาเจ้าของบัญชีม้ามาพบกันที่ ศูนย์อาหารชั้นใต้ดิน ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังหนึ่งย่านลาดพร้าว จึงได้วางแผนสะกดรอยตามก่อนแสดงตัวเข้าจับกุมขณะกำลังส่งมอบเงินกัน แต่ปรากฏว่ามีชาวเวียดนามรายหนึ่งทำหน้าที่รวบรวมเงินสดได้วิ่งหลบหนีไปทางด้านหน้าห้างสรรพสินค้าพร้อมกระเป๋าสะพายสีดำที่ภายในมีเงินจำนวน 400,000 บาท ข้ามถนนพหลโยธินไปฝั่งตรงข้ามหลบหนีไปทางกองบังคับการปราบปราม แต่ได้ทำโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าสีดำตกที่ถนน กระทั่งถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามที่อยู่ระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์เห็นลักษณะผิดสังเกตจึงเข้าจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุด ทราบชื่อต่อมา คือ นายเหงียน ซวน ตุ่ง สัญชาติเวียดนาม ตำรวจจึงได้นำตัว นายเหงียน พร้อมผู้ต้องหาอีก 9 ที่ถูกจับกุมได้ที่ห้างสรรพสินค้าไปสอบสวนที่ บช.สอท.
ขณะที่พ.ต.อ.อดิชาต เปิดเผยว่า สำหรับกลุ่มคนร้ายที่ถูกจับกุมได้ทั้งหมด แบ่งเป็นชาวเวียดนาม 6 คน มีนายเหงียน หงอก ทึ้ก สัญชาติเวียดนามเป็นหัวหน้าขบวนการ ส่วนอีกคนทำหน้าที่รับเงินจากนายหน้าคนไทยเพื่อเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดองแล้วโอนไปให้คนร้ายที่ประเทศเวียดนาม อีก 4 คนเป็นทีมงาน โดยกลุ่มผู้ต้องหาชาวไทยแบ่งเป็นนายหน้าจัดหาบัญชีม้า 2 คน และเจ้าของบัญชีม้า 2 คน
ด้านพล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า การจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับแก๊งเวียดนามเทากลุ่มนี้กว่า 30-40 เคสไอดี เชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างหลบหนี ซึ่งจะมีการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมต่อไป พร้อมกล่าวถึงวิธีการของแก๊งมิจฉาชีพปัจจุบันว่าได้กลับมาใช้วิธีม้าวันเดย์ หรือม้าวันเดียว เพื่อเปลี่ยนหน้าบัญชีม้าไปเรื่อยๆ เลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยใช้วิธีโพสหาบัญชีม้าทั้งแบบบุคคลและนิติบุคคลในโลกโซเชียลในกลุ่มเปิดและปิด หรือติดต่อผ่านเครือข่ายที่เคยทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยกัน จึงอยากฝากเตือนไปยังคนไทยที่เต็มใจเปิดบัญชีม้าว่าหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบมีพยานหลักฐานไปถึงบัญชีม้าเหล่านี้ จะถือว่ามีความผิดในฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ