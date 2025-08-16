ตร.ไซเบอร์ รวบ 2 คนไทย รับจ้างแก๊งจีนขับรถติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณ ตระเวนส่ง SMS ปลอมทั่วกรุงเทพ

ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ “OPERATION KHAO SAN” รวบ 2 คนไทยรับจ้างแก๊งจีนขับรถติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณ ตระเวนส่ง SMS ปลอมทั่วกรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาดย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ตศิริวัฒน์ ดีพอ ผบช.สอท.1 พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.อดิชาต อมรประดิษฐ ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นายวิสิษฐศักดิ์ เจริญไชย ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แถลงผลปฏิบัติการ “OPERATION KHAO SAN” รวบ 2 โจ๋ชาวไทยรับจ้างจีนเทาขับรถซ่อนเครื่องจำลองสถานีฐาน (FBS) ตระเวนส่ง SMS ปลอมทั่วกรุงเทพฯ
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับ SMS ต้องสงสัย จึงได้ร่วมกับวิศวกรผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ(AIS) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค้นหาคนร้าย กระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยขับอยู่ในซอยสุขุมวิท 3 มุ่งหน้า สน. ชนะสงคราม จึงได้สะกดรอยตาม โดยระหว่างนั้นก็มีข้อความ SMS ลิงก์เข้าเว็บไซต์ปลอมส่งเข้าโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อเนื่อง ตำรวจไซเบอร์จึงได้ประสานตำรวจ สน.ชนะสงคราม ช่วยติดตามรถคันดังกล่าว กระทั่งสกัดจับได้ที่ลานจอดรถกองสลากเก่า
พ.ต.อ.อดิชาต เปิดเผยว่า จากการตรวจค้นพบ นายนพรัตน์ อายุ 25 ปี เป็นผู้ขับขี่และนายมังกร อายุ 23 ปี นั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับ บริเวณห้องโดยสารด้านหลังมีเครื่อง FBS และกล่องรับส่งสัญญาณ Wi-Fi กำลังทำงานอยู่ โดยเชื่อมต่อกับเครื่องจ่ายไฟเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณซึ่งติดอยู่บนหลังคารถดัดเป็นรูปครีบฉลาม เพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่
จากการสอบสวนเบื้องต้นนายนพรัตน์ให้การยอมรับว่าตนได้รับการแนะนำให้รู้จักบอสชาวจีนผ่านเพื่อนพนักงานเสิร์ฟชาวกัมพูชา ที่เคยทำงานด้วยกันในสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสาร โดยต่อมาบอสชาวจีนได้ส่งพัสดุมาให้ เป็นแบตเตอรี่,เครื่อง FBS,เราเตอร์ Wi-Fi,เสาอากาศ และปลั๊ก พร้อมโอนเงินให้ 2,000 บาทเป็นค่าฝากเครื่อง ก่อนสอนวิธีติดตั้งภายในรถยนต์และวิธีใช้งาน จากนั้นก็ให้ตระเวนขับรถตนเองกระจายสัญญาณส่ง SMS เข้าลิงก์ปลอมให้ได้วันละ 5,000-10,000 ข้อความ โดยได้ค่าจ้างครั้งละ 3,300-3,500 บาท แต่ภายหลังผู้ว่าจ้างชาวจีนได้เปลี่ยนเป็นเช่ารถให้และให้ค่าจ้างวันละ 1,350 บาท แต่ทำได้เพียงไม่นานก็ถูกจับกุมได้ดังกล่าว
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า เครื่อง FBS สามาถดึงข้อความที่ผู้เสียหายเคยได้รับจากบริษัทต่างๆ เพื่อเลียนแบบข้อความและใช้ชื่อของบริษัทนั้นๆ ในการส่งข้อความให้ผู้เสียหายได้เหมือนข้อความจริง พร้อมแนะนำวิธีการสังเกตว่าหากเป็นข้อความที่มีการแนบลิ้งค์มาด้วย ให้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นข้อความจากมิจฉาชีพ และห้ามกด เพื่อไม่ให้ถูกหลอกจนสูญเสียทรัพย์สินในขณะนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลไปยังบอสชาวจีนรายดังกล่าวและหาความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เคยจับได้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่ เพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้านนายวิสิษฐศักดิ์ กล่าวว่า การส่งข้อความในลักษณะนี้เป็นการส่งข้อความไม่ผ่าน network ของ AIS ทำให้ข้อความเหล่านี้ไม่ผ่านระบบ การป้องกันที่ดีมี่สุดคือการระมัดระวังไม่คลิกลิ้งค์ ทั้งนี้ยืนยันว่าวิศวกรของ AIS ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตร.ปิดล้อมเขา ล่าตัว ลุงวัย 44 ฆ่าหลานน.ศ.พยาบาลดับ ย่าร่ำไห้ใจสลาย อนาคตกำลังสดใส
- วัดเครือวัลย์ แถลงดำเนินคดีอดีตไวยาวัจกร ยักยอก 56 ล้าน ปลอมลายเซ็นเจ้าอาวาส
- โผตร.จ่อเคาะ 100 กว่าเก้าอี้ สะพัด หมอตุ้มโดนพิษชั้น 14 เจอเบรกนั่งรองผบ. -บิ๊กก้อง ขยับขึ้นผช.
- ไฟไหม้ อู่ซ่อมรถหรู กรุงเทพกรีฑา ปอร์เช่วอดทั้งคัน เร่งตรวจสอบสาเหตุ