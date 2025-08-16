นายกสภาทนาย เผยเตรียมลงพื้นที่ ศรีสะเกษ เก็บข้อมูลดำเนินคดี 2 พ่อลูกตระกูลฮุนอีกครั้ง ยันหลังจากชาวบ้านกำลังใจดีขึ้นจะให้การช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างแน่นอน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่พุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนนพหลโยธิน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในฐานะผู้สมัครนายกสภาทนายความหมายเลข 3 เเละคณะได้จัดสัมนาวิชาการ หัวข้อศิลปะและเทคนิคการว่าความ( ภาคปฏิบัติ ) โดยมีทนายความเข้าร่วมฟังบรรยายจำนวนมาก
ดร.วิเชียร กล่าวว่า คณะของตนมีความประสงค์ในการที่จะยกระดับมาตรฐานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญสำหรับทนายความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทนายความที่มีความประสงค์ในการที่จะเข้าไปต่อสู้คดีหรือว่าเข้าไปดำเนินคดีในชั้นศาล จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องศิลปะในการว่าความ จึงเป็นที่มาที่ไปของการจัดงานในวันนี้ เรื่องนี้เราไม่ใช่เพิ่งทำ เราหลายรุ่นแล้ว เเละได้รับความสนใจจากทนายความมีการเรียกร้องให้เรามีการจัดอบรมและสัมมนา วันนี้จึงเป็นอีกวันที่มีการจัดสัมนาให้กับทนายความทั่วประเทศ งานนี้นอกจากมีการนั่งสัมมนาแล้วเรายังมีการถ่ายทอด Facebook Live เท่าที่ทราบ วันนี้คนมาอบรมประมาณ 400 คนส่วนที่รับฟังทางออนไลน์น่าจะประมาณเกือบ 2 พันคน
ดร.วิเชียร กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการช่วยเหลือดำเนินคดีผู้นำกัมพูชาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ปะทะ ไทย-กัมพูชา ว่า 1 ในนโยบายของตนในการเข้าเป็นผู้บริหารสภาทนายความคือเราทำงานเชิงรุกไม่ต้องรอให้ชาวบ้านมาร้องขอความเป็นธรรมหรือมาร้องให้ช่วยเหลือทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษเพื่อไปหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในอำเภอ หรือจากทหาร เเละที่อื่นๆ ในจังหวัดศรีสะเกษเรามีการร่วมประชุมเพื่อหาข้อมูลและหาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้ข้อมูลเราได้มาระดับหนึ่ง
ดร.วิเชียร กล่าวอีกว่า ในส่วนประชาชนตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ยังอยู่ระหว่างโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรายังไม่สามารถสอบข้อเท็จจริงว่าจะให้คำปรึกษาที่จะนำไปประกอบการดำเนินคดีได้ แต่คาดว่าเร็วๆนี้ ให้สภาพจิตใจของชาวบ้านที่สูญเสียกลับมาอยู่ในภาวะปกติ เราจะดำเนินการลงพื้นที่ไปพูดคุยให้กำลังใจให้การช่วยเหลือในทางกฎหมายต่อไป