‘ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ’ รองผบ.ตร. นำทีมตำรวจ-กัลยาณมิตร 49 ลงแขกปลูกข้าว เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” รอง ผบ.ตร. นำทีมข้าราชการตำรวจ-ชาวบ้าน – กัลยาณมิตร 49 ลงแขกปลูกข้าว เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่สวนภูรวี ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นประธานจัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” โดยจัดขึ้นเพื่อถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจภูธรภาค 5 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มชาวบ้าน และกัลยาณมิตร 49 ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวิถีชีวิตการเกษตรชาวนา และ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมอย่างคึกคัก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างประชาชนกับผืนแผ่นดิน และยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับชุมชนอีกด้วย
พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข กล่าวว่า กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ยังเป็นการย้ำเตือนให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรกรรม การปลูกข้าวของชาวนา กว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ด เป็นเช่นไร ซึ่งชาวนาเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของประเทศ
กิจกรรมนี้ไม่เพียงสร้างความสามัคคี แต่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย